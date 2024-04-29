روبياليس ينفي المخالفات المالية



مدريد (أ ف ب)



نفى الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، أي «مخالفات» مالية وذلك إثر الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في تحقيق فساد خلال فترة توليه منصبه في الفترة من 2018 إلى 2023.

وقال روبياليس للصحفيين بعد مغادرته محكمة مدريد «ما أصرّ عليه وسأصرّ عليه دائماً، وأنا مقتنع بأن العدالة ستثبت ذلك، هو أنه لم يتم تلقي أي أموال بطريقة غير قانونية على الإطلاق».

وكان روبياليس ابن السادسة والأربعين استُجوب في مطلع الشهر لدى وصوله الى مطار مدريد-باراخاس قادماً من الدومينيكان، بشأن مخالفات في عقود الاتحاد على مدى السنوات الخمس الماضية، من بينها العقد الموقع من قبله لنقل مسابقة الكأس السوبر إلى السعودية.

وتبلغ قيمة عقود الكأس السوبر الموقعة 40 مليون يورو سنوياً (43.3 مليون دولار) وتم ترتيبها مع شركة كوزموس التي يملكها لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه والتي تعمل كوسيط.

واستقال روبياليس من منصبه رئيساً للاتحاد الإسباني في سبتمبر الماضي، بعد تصرفه غير المقبول مع نجمة كأس العالم للسيدات هيرموسو بعد تتويج إسبانيا باللقب العالمي في سيدني في أغسطس الماضي.

وقال قاض إسباني في يناير الماضي، إن روبياليس سيمثل للمحاكمة بشأن الحادث.

وأقيمت الكأس السوبر الإسبانية للمرة الأولى في السعودية عام 2020، وبعد عودة النسخة التالية إلى إسبانيا بسبب جائحة كوفيد-19، عادت النسخ الثلاث اللاحقة إلى السعودية.

وفتح المدعون الإسبان تحقيقاً في عام 2022 في صفقة الكأس السوبر بعد تسريب تسجيلات صوتية بين روبياليس وبيكيه تحدثا فيها عن عمولات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.