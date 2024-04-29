الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روبياليس ينفي المخالفات المالية

روبياليس ينفي المخالفات المالية
29 ابريل 2024 21:21

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مدفيديف وروبليف يتألقان في مدريد
دل بوسكي يترأس لجنة الإشراف على الاتحاد الإسباني


نفى الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، أي «مخالفات» مالية وذلك إثر الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في تحقيق فساد خلال فترة توليه منصبه في الفترة من 2018 إلى 2023.
وقال روبياليس للصحفيين بعد مغادرته محكمة مدريد «ما أصرّ عليه وسأصرّ عليه دائماً، وأنا مقتنع بأن العدالة ستثبت ذلك، هو أنه لم يتم تلقي أي أموال بطريقة غير قانونية على الإطلاق».
وكان روبياليس ابن السادسة والأربعين استُجوب في مطلع الشهر لدى وصوله الى مطار مدريد-باراخاس قادماً من الدومينيكان، بشأن مخالفات في عقود الاتحاد على مدى السنوات الخمس الماضية، من بينها العقد الموقع من قبله لنقل مسابقة الكأس السوبر إلى السعودية.
وتبلغ قيمة عقود الكأس السوبر الموقعة 40 مليون يورو سنوياً (43.3 مليون دولار) وتم ترتيبها مع شركة كوزموس التي يملكها لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه والتي تعمل كوسيط.
واستقال روبياليس من منصبه رئيساً للاتحاد الإسباني في سبتمبر الماضي، بعد تصرفه غير المقبول مع نجمة كأس العالم للسيدات هيرموسو بعد تتويج إسبانيا باللقب العالمي في سيدني في أغسطس الماضي.
وقال قاض إسباني في يناير الماضي، إن روبياليس سيمثل للمحاكمة بشأن الحادث.
وأقيمت الكأس السوبر الإسبانية للمرة الأولى في السعودية عام 2020، وبعد عودة النسخة التالية إلى إسبانيا بسبب جائحة كوفيد-19، عادت النسخ الثلاث اللاحقة إلى السعودية.
وفتح المدعون الإسبان تحقيقاً في عام 2022 في صفقة الكأس السوبر بعد تسريب تسجيلات صوتية بين روبياليس وبيكيه تحدثا فيها عن عمولات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

 

إسبانيا
الاتحاد الإسباني لكرة القدم
السوبر الإسباني
السعودية
لويس روبياليس
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية أسقطتها «طيور الخير» شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طناً من المساعدات على شمال غزة
1 مايو 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوناك يفتح باب التكهنات أمام تبكير موعد الانتخابات البريطانية
1 مايو 2024
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ 20 للتوسع شرقاً
1 مايو 2024
دمار هائل خلفه القصف الإسرائيلي العنيف في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«بيان الرياض» يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في غزة
1 مايو 2024
فلسطينية تسير وسط أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: المساعدات غير كافية لتجنب المجاعة
1 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©