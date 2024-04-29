فينيدي مدرباً لنيجيريا



أبوجا (أ ف ب)



عين الاتحاد النيجيري لكرة القدم لاعبه الدولي السابق فينيدي جورج مدرباً جديداً لمنتخب بلاده، واضعاً حداً لأسابيع من التكهنات حول خليفة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال الاتحاد النيجيري في بيان إن مجلس إدارته وافق على توصية لجنة فنية بتعيين جورج (53 عاماً) لقيادة منتخب «النسور الممتازة».

وستكون المهمة الفورية للجناح السابق لأياكس أمستردام الهولندي السابق هي قيادة نيجيريا إلى الفوز في مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ضد جنوب أفريقيا وبنين في أويو وأبيدجان على التوالي في يونيو المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة.

وتدخل نيجيريا مباراتيها المقبلتين، وهي مطالبة بتحقيق الفوز لأنها تحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة من التصفيات الأفريقية خلف رواندا وجنوب أفريقيا، بعدما سقطت في فخ التعادل في الجولتين الأولى والثانية أمام ضيفتها ليسوتو وزيمبابوي بنتيجة واحدة (1-1).

وأمضى جورج 20 شهراً مساعداً لبيسيرو، قبل أن يترك المدرب البرتغالي منصبه طوعاً بعد وصول نيجيريا إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في فبراير الماضي حيث خسرت أمام كورت ديفوار المضيفة.

وتولى جورج، المعروف على نطاق واسع في نيجيريا باسم «فينيدي»، مسؤولية المنتخب بشكل مؤقت خلال مباراتين وديتين في المغرب الشهر الماضي، حيث تغلب على غانا 2-1 في المباراة الأولى، منهياً بذلك 18 عاماً من عدم الفوز على «النجوم السود»، لكنه خسر بعدها أمام مالي 0-2.

وكان جورج ضمن «الجيل الذهبي» للمنتخب النيجيري الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية عام 1994 في تونس وشارك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية في العام ذاته.

وخاض جورج 62 مباراة دولية مع نيجيريا ولعب في نهائيات كأس العالم 1994 و1998.