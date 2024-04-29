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الرياضة

ديشامب يتلقى «الخبر السيئ»!

ديشامب يتلقى «الخبر السيئ»!
29 ابريل 2024 21:42

 
روما (د ب أ)

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أعلن نادي ميلان الإيطالي تعرض حارس مرماه الفرنسي الدولي مايك ماينان لإصابة في عضلة الفخذ الأيمن، وذلك قبل ستة أسابيع من بطولة أمم أوروبا.
وقال ميلان إن حارسه، والذي يعد الخيار الأساسي في منتخب بلاده، خضع لأشعة بالرنين المغناطيسي، والتي أكدت إصابته في عضلة فخذه الأيمن.
ولم يكشف النادي الإيطالي عن الإطار الزمني لتعافي ماينان حيث يلعب المنتخب الفرنسي يوم 17 يونيو المقبل أول مباراة له بالبطولة التي ستقام في ألمانيا.
وخرج الحارس البالغ من العمر 28 عاماً في اللحظات الأخيرة قبل مباراة ميلان مع مضيفه يوفنتوس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك بعدما شعر بالألم أثناء عملية الإحماء.
وتعد إصابة ماينان بمثابة أخبار سيئة لديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، والذي سيعلن قائمة الفريق يوم 16 مايو المقبل.
وشارك ماينان في 14 مباراة مع المنتخب الفرنسي، ليثبت أقدامه حارساً أساسياً للفريق في ظل وجود الثنائي برايس سامبا وألفونس أريولا، وذلك منذ اعتزال قائد الفريق السابق وحارسه هوجو لوريس دولياً.

فرنسا
كأس أمم أوروبا
ديدييه ديشامب
ميلان
يوفنتوس
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