العروبة يُتوج بطلاً لدوري الأولى

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬



تُوج العروبة بطلاً لدوري الدرجة الأولى لموسم 2023- 2024، قبل 4 جولات، على ختام البطولة 31 مايو الجاري، بفوزه على ضيفه جلف أف سي 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن «الجولة 30»، وشهدت تعادل مصفوت والفجيرة، والظفرة والتعاون من دون أهداف.

وأنهى العروبة الشوط الأول متقدماً بهدف فابريكو فيرنانديز في الدقيقة 26، وأضاف «البديل» محمد ديوب هدف تأمين الفوز في الدقيقة 94، ليرفع العروبة رصيده إلى 70 نقطة، وينجح في حسم اللقب، قبل أربع جولات، بابتعاده بفارق 14 نقطة عن دبا «الوصيف» برصيد 56 نقطة، والذي تبقت له 3 مباريات، وبفارق 15 نقطة عن دبا الحصن «الثالث» برصيد 55 نقطة، والذي تبقت له 4 مباريات.

واحتفل العروبة مسبقاً بتأهله إلى «دوري المحترفين» في الموسم المقبل 2024- 2025، قبل خوضه مباراة جلف أف سي مستفيداً من التعادل السلبي لمنافسيه المباشرين دبا الحصن «الثالث»، وضيفه دبا «الوصيف»، في انطلاق مباريات «الجولة 30».

ويعد التأهل الحالي إلى «دوري الكبار» هو الثالث في تاريخ نادي العروبة، بعد الأول موسم 1992- 1993، والذي أعقب التتويج بلقب دوري الهواة في موسم 1991- 1992، فيما جاءت المشاركة الثانية في «دوري الأضواء»، والأولى في «المحترفين» موسم 2021- 2022، والذي اعقب التتويج بلقب دوري الأولى 2020- 2021.

وخاض العروبة تحت قيادة مدربه البرتغالي برونو بيريرا 27 مباراة، في طريق حسم اللقب، حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، مقابل خسارة وحيدة أمام دبا 0-1 في «الجولة 23»، وسجل هجوم الفريق 48 هدفاً، ليكون ثالث أقوى هجوم، فيما استقبلت شباكه 20 هدفاً، وهو ثاني أقوى دفاع بعد دبا وعليه 15 هدفاً.

وتبقت للعروبة 4 مباريات في الجولات الأخيرة لدوري الأولى أمام الظفرة، الجزيرة الحمراء، الحمرية، والعربي على التوالي، في الوقت الذي يستمر فيه التنافس المحتدم بين فريقي دبا «الوصيف» ودبا الحصن «الثالث» على بطاقة التأهل الثانية إلى «المحترفين».