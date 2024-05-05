فيرستابن «أول المنطلقين» في ميامي



ميامي (أ ف ب)



فاز سائق ريد بول بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومتصدر الترتيب العام، الهولندي ماكس فيرستابن بسباق السرعة، ضمن جائزة ميامي الكبرى، الجولة السادسة من أصل 24 في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، على حلبة ميامي أوتودروم الدولية في حدائق ميامي «فلوريدا».

وبعد سباق السرعة بساعات، فرض فيرستابن أفضليته في التجارب الرسمية وانتزع المركز الأول في الانطلاق «الأحد».

في سباق السرعة، تفوّق فيرستابن الساعي إلى انتصاره الثالث توالياً في ميامي، على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وزميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريز.

وحلّ سائق رايسينج بولز الأسترالي دانيال ريكياردو رابعاً أمام سائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينز جونيور ومواطنه أوسكار بياستري «ماكلارين».

وشهد السباق اصطداماً عند المنعطف الأول أدى إلى انسحاب البريطاني لاندو نوريس «ماكلارين»، والكندي لانس سترول «أستون مارتن».

وتأثر بالحادث أيضاً الإسباني فرناندو ألونسو «أستون مارتن» الذي تمكّن من الاستمرار لكنه احتل المركز قبل الأخير.

واستغلّ الألماني هولكنبرج «هاس» هذا الحادث بشكل كامل، واحتل المركز السابع، بينما حصل الياباني يوكي تسونودا «رايسينج بولز» على النقطة الأخيرة باحتلاله المركز الثامن.

واستفاد الياباني الذي تجاوزه البريطاني لويس هاميلتون «مرسيدس» في اللفة الأخيرة، من عقوبة فرضت على بطل العالم سبع مرات بسبب السرعة في منطقة الصيانة للاحتفاظ بهذا المركز الثمين.

وقال فيرستابن «أعتقد أن محركي لم يكن جيداً في البداية، لذا كان عليّ زيادة سرعته قليلاً، ولحسن الحظ سارت الأمور على ما يرام في المنعطف الأول».

وأضاف «ثمّ حصلنا على سيارة الأمان لتهدئة الأمور قليلاً بعد ذلك، كان بإمكاننا زيادة الفارق قليلًا بشكل مطرد، لكن الأمر لم يكن مثالياً تماماً، لذلك لا يزال أمامنا بعض العمل للقيام به، ولا يزال بإمكاننا تحسين السيارة قليلاً، لذا نأمل أن نتمكن من ذلك في وقت لاحق من التصفيات وخاصة الأحد في السباق».

وفي التجارب الرسمية، انتزع فيرستابن المركز الأول للمرة السابعة توالياً ولكن للمرة الأولى في ميامي.

تقدم على سائقَي فيراري لوكلير وساينز جونيور، فيما جاء سائق ريد بول الثاني بيريز رابعاً.

وحلّ سائقاً مرسيدس البريطانيان جورج راسل ولويس هاميلتون في المركزين السابع والثامن.