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الرياضة

رونالدو يهدد حمدالله!

رونالدو يهدد حمدالله!
5 مايو 2024 08:51

 
الرياض (أ ف ب)

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للفوز على الوحدة بسداسية نظيفة، ضمن «المرحلة 30» من الدوري السعودي لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية «هاتريك».
وتقدم النصر مبكراً عن طريق رونالدو بهدفين في الدقيقتين 5 و12، وأضاف مواطنه أوتافيو الثالث «18»، وعزز السنغالي ساديو ماني التقدم بهدف رابع «45».
وعاد رونالدو لتسجيل الهدف الثالث له والخامس لفريقه «52»، قبل أن يختم محمد آل فتيل مهرجان الأهداف «88».
ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 74، في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط مؤقتاً عن الهلال المتصدر، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 32 في المركز 12.
ورفع رونالدو رصيده إلى 32 هدفاً في صدارة الهدافين، ووسّع الفارق بينه وبين مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى 9 أهداف.
واقترب رونالدو من تحطيم رقم مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب أكبر رصيد تهديفي في موسم واحد بـ34 هدفاً، والذي حققه مع النصر أيضاً.
وأصبح رونالدو بحاجه لثلاثة أهداف من 4 مباريات متبقية للنصر هذا الموسم يلعبها أمام الأخدود، الهلال، الرياض والاتحاد.
وواصل الشباب مسلسل انتصاراته المتتالية، بفوز ثالث توالياً على ضيفه الرائد بهدفين سجلهما البرازيلي كارلوس جونيور والبلجيكي يانيك كاراسكو «56 و81».
ورفع كارلوس جونيور رصيده من المساهمات التهديفية مع الشباب هذا الموسم إلى 10 من بينها 7 أهداف.
كما رفع الشباب رصيده إلى النقطة 41 وقفز إلى المركز السادس، فيما تجمّد رصيد الرائد عند النقطة 31 محتلاً المركز الثالث عشر.
ولم يتلقّ الشباب أي خسارة في الدوري، منذ خسارته أمام الهلال 3-4 في 30 مارس الماضي.
وتعادل الخليج مع ضيفه الطائي سلباً، رافعاً رصيده إلى النقطة 38 في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد الطائي إلى النقطة 27 في المركز 17 قبل الأخير.
ولم يذق الخليج طعم الفوز في المباريات الخمس الأخيرة، ضمن جميع المسابقات، فيما فشل الطائي في تحقيق الفوز أيضاً للمباراة الثانية توالياً، بعد خسارته أمام الفيحاء 0-1 في المرحلة الماضية.

الدوري السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
الهلال السعودي
عبدالرزاق حمدالله
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