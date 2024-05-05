«الوصافة» في موناكو

باريس (أ ف ب)



عزّز موناكو حظوظه بإنهاء الموسم في «الوصافة»، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه كليرمون فيران 4-1 في المرحلة الثانية والثلاثين.

وتناوب الياباني تاكومي مينامينو «16»، السويسري بريل إمبولو «37»، ووسام بن يدر «57 و87»، على تسجيل أهداف فريق الإمارة، مقابل هدفٍ سجّله النمساوي محمد شام للخاسر «34».

ورفع موناكو رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط مؤقتاً عن بريست المتعادل مع نانت سلباً، وبفارق سبع نقاط خلف باريس سان جيرمان المتوّج باللقب، والذي تأجلت مباراته مع نيس إفساحاً في المجال للتحضير لمواجهة ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا «خسر 0-1 ذهاباً في دورتموند».

أما كليرمون فيران أصبحت حظوظه في البقاء ضعيفة للغاية ومن باب إمكانية خوض الملحق فقط بعدما تجمّد رصيده عند 25 نقطة، وبات يبتعد بفارق ثماني نقاط عن نانت الخامس عشر «الآمن»، و4 نقاط عن متز الذي سقط أمام ضيفه رين 2-3 بهدف متأخّر.

وسجّل الجورجي جورج ميكوتادزي «17» الذي طُرد لاحقاً، والسنغالي باب ديالو «45» لمتز، والجزائري أمين غويري «23»، بنجامان بوريجو «73 من ركلة جزاء»، وأرونو كاليمويندو «93» لرين.

وصعد رين إلى المركز السابع بـ45 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مارسيليا الثامن وليون التاسع اللذين يلعبان توالياً رينس في 15 الشهر الحالي وليل الاثنين.

واكتفى بريست بالتعادل السلبي مع ضيفه نانت الذي حصل على نقطة مهمة في صراع البقاء.

وفشل بريست الذي نافس سان جرمان لأسابيع طويلة في تحقيق الفوز الثاني توالياً ورفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، وبات بالإمكان أن يخسر مركزه والتأهّل إلى دوري أبطال أوروبا في حال فوز ليل على ليون.

أما نانت حصل على النقطة 33 في المركز الرابع عشر بعد تعادله الثاني توالياً.