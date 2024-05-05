«البطل» يسقط مرتين في إيطاليا!

روما (أ ف ب)



جدّد ساسوولو فوزه على ضيفه الإنتر المتوّج باللقب بهدف، وألحق به خسارة مفاجئة، هي الأولى، بعد 28 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين.

وتكبّد الإنتر خسارته الثانية فقط هذا الموسم، بعد تلك التي خسرها أمام ساسوولو بالذات 1-2 في المرحلة السادسة في 27 سبتمبر 2023.

يدين ساسوولو بفوزه إلى الفرنسي أرمان لوريانتيه «20» الذي سجّل هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وتجمّد رصيد الإنتر عند 89 نقطة في الصدارة، فيما رفع ساسوولو رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير وأحيا آماله بالبقاء، إذ بات يفصل بينه وبين ثلاثة مراكز آمنة نقطتين فقط مؤقتاً.

افتتح لوريانتيه التسجيل بتسديدة رائعة داخل المنطقة بعدما استلم تمريرة من الاسكتلندي جوش دويج «20».

ولم يُشكّل لبإنتر خطورة تُذكر فاكتفى بتسديدة واحدة على المرمى، خلال الشوط الأوّل، في ظل وجود التركي هاكان تشالهان أوغلو على مقاعد الاحتياط.

وقبل انتهاء الشوط، اعتقد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أنه عادل النتيجة بتسديدة على يسار المرمى، لكن الهدف ألغيَ بداعي التسلل، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار».

وحاول المدرب سيموني إنزاجي تعزيز الهجوم، وزجّ بالكولومبي خوان كوادرادو، والنمساوي ماركو أرناوتوفيتش «60»، ثم نيكولو باريلا، والكندي تاجون بوشانان «69».

وحاول أرناوتوفيتش مرة، وكاد باريلا أن يُسجّل في محاولة ثانية، لكن الدفاع تصدّى لتسديدتيهما «82 و87».

ولم يتمكّن الفريق البطل وصاحب أقوى هجوم من تسديد أي كرة على المرمى طوال الشوط الثاني، في ظل الانضباط الدفاعي الكبير من أصحاب الأرض، هكذا فشل الإنتر بتسجيل هدف في مباراة في الدوري هذا الموسم لأوّل مرة.