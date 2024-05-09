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الرياضة

ريال مدريد يسعى للاحتفال بلقب الدوري الإسباني أمام غرناطة

ريال مدريد يسعى للاحتفال بلقب الدوري الإسباني أمام غرناطة
9 مايو 2024 11:27


مدريد (د ب أ)
يعتزم فريق ريال مدريد الاحتفال بتتويجه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل ضيفاً على فريق غرناطة بعد غد السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة، وكان الريال توج بلقب الدوري الإسباني يوم السبت الماضي بعد فوزه على قادش 3 / صفر، وخسارة برشلونة أمام جيرونا 2 / 4.
ويدخل الريال مباراة غرناطة منتشياً بتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على بايرن ميونخ 2 / 1 في إياب الدور قبل النهائي بالبطولة، والفوز 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ويرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، في تحقيق الفوز على غرناطة، والاحتفال بلقب الدوري، والتأهل لنهائي دوري الأبطال، وعدم إفساد فرحة الجماهير.
وربما يقوم أنشيلوتي بإجراء عملية تدوير بين اللاعبين من أجل منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو المقبل.

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وفي المقابل، يتطلع فريق غرناطة إلى تحقيق الفوز بالمباراة من أجل الحفاظ على فرصته الضئيلة للبقاء في دوري الدرجة الأولى، ويحتل غرناطة المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة بفارق 11 نقطة خلف ريال مايوركا الذي يحتل أول المراكز في المنطقة الدافئة، ويلتقي في اليوم نفسه لاس بالماس مع ريال مايوركا، وإشبيلية مع فياريال، وأوساسونا مع أتلتيك بلباو.
وتفتتح مباريات هذه الجولة غداً الجمعة، حيث يتطلع جيرونا للفوز على ديبورتيو ألافيس، من أجل الاحتفاظ بالمركز الثاني في جدول الترتيب. وجيرونا حالياً في المركز برصيد 74 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف ريال مدريد، المتصدر، وبفارق نقطة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.
ويقدم جيرونا موسماً استثنائياً، حيث يرغب الفريق في إنهاء الموسم بالمركز الثاني، بعدما ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وحقق جيرونا 23 انتصاراً مقابل ست هزائم، وخمسة تعادلات في موسم مذهل للفريق. وفي المقابل، يريد فريق ألافيس تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل التقدم خطوة في جدول ترتيب المسابقة، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.
وفي مباريات يوم الأحد، يلتقي خيتافي مع قادش، في مباراة يسعى قادش للفوز بها كي يحافظ على فرصه في البقاء بالدوري، حيث يحتل المركز الثالث من القاع برصيد 26 نقطة، بفارق ست نقاط عن المنطقة الآمنة، فيما يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 43 نقطة.
كما يلتقي أيضاً أتلتيكو مدريد مع سليتا فيجو، في مباراة يريد أتلتيكو حصد نقاطها الثلاث من أجل الابتعاد بالمركز الرابع، وضمان المشاركة في جدول الترتيب، حيث يملك 67 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام بلباو الذي يسعى للمشاركة في دوري الأبطال.
ويلعب رايو فاييكانو مع بلنسية، وألميريا مع ريال بيتيس. وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين المقبل، بلقاء برشلونة مع ريال سوسيداد. ويأمل برشلونة في تحقيق الفوز بهذه المباراة مع تعثر جيرونا أمام ألافيس من أجل الانقضاض على المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما يرغب سوسيداد في الفوز بالمباراة كي يحتفظ بالمركز السادس للعب في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل. ويوجد سوسيداد في المركز السادس برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال بيتيس، الذي يرغب في اللعب بالدوري الأوروبي بدلاً من اللعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

ريال مدريد
غرناطة
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