«الظاهرة» يواصل الصعود ويقترب من «المحترفين»



أبوظبي (الاتحاد)

حافظ فريق «الظاهرة» العاصمي، على تألقه للموسم الثاني على التوالي، بتأهله إلى دوري الدرجة الأولى، ولم يمض على انضمامه رسمياً إلى مسابقات اتحاد كرة القدم سوى موسمين فقط، حيث استهل مشواره في الموسم الماضي بالدرجة الثالثة، ليعبر بنهايته إلى الدرجة الثانية، ثم يواصل رحلة الصعود في الموسم الحالي، ليقترب من «المحترفين».

وأصبح اسم «الظاهرة» على مسمى، حيث أكد الفريق أنه ظاهرة حقيقية في ملاعبنا، بما يقدمه من مستويات، وهو ينطلق بسرعة الصاروخ ومازال في بداياته بعد عامين من التأسيس.

ونجح الفريق في التأهل وصيفاً إلى دوري الدرجة الأولى، بعد حصده 57 نقطة في 26 مباراة، حقق فيها 18 انتصاراً و3 تعادلات، بينما تعرض للخسارة في 5 مباريات فقط، وأحرز 49 هدفاً واستقبل مرماه 16 هدفاً.

وبعد هذه الخطوة الكبيرة والمهمة، احتفى مجلس إدارة النادي، بحضور خليفة النعيمي الرئيس التنفيذي للنادي بالفريق، وشهد الاحتفالية التي أقيمت بمقر النادي بمباني المجموعة العلمية المتقدمة بمنطقة سويحان بأبوظبي، راشد النعيمي مدير النادي، وهاني إدريس المدير الرياضي، والجهاز الفني بقيادة المدرب الصادق النور الذي قاد الفريق في آخر 5 مباريات وقاده إلى التأهل، ووليد محمد الهادي المنسق الإعلامي، واللاعبين.

وأكد خليفة النعيمي أن تخطي الفريق لدرجتين خلال موسمين على التوالي، جاء بفضل تكاتف منظومة العمل، وروح الفريق الواحد، والتقييم المستمر للأداء خلال الموسم، لذلك الحصاد كان جيداً لكنه ليس نهاية المطاف، بل خطوة جديدة في مشوار طويل وصعب مليء بالتحديات، ويحتاج لجهد أكبر في الفترة المقبلة، وبشكل خاص في الموسم القادم، الذي سنحاول خلاله بكل ما نملك من إمكانات أن نواصل الترقي في الدرجات.

وأضاف: ندرك تماماً أن الوضع في الدرجة الأولى سيكون مختلفاً ويحتاج إلى عمل أكبر قياساً بالموسمين السابقين، لكننا نملك العزيمة لتحقيق أهدافنا، والأهم بالنسبة لنا أن نؤكد حضورنا الدائم بالدرجة الأولى، والعمل باجتهاد من أصل بلوغ المحترفين.

وشكر النعيمي الجهاز الفني واللاعبين وإدارة النادي والفريق على ما بذلوه من جهد، متمنياً التوفيق في استمرار النجاح للموسم الثالث على التوالي.

من جهته قال: راشد النعيمي مدير النادي: فخورون بهذا التميز، قدمنا موسماً جيداً رغم صعوبة المهمة، ينتظرنا عمل كبير خلال الصيف الحالي، في تدعيم صفوف الفريق والإعداد بشكل جيد، لنكون جاهزين للموسم الجديد، أشكر جميع اللاعبين ومدربهم على ما قدموه خلال هذا الموسم، كما أثمن الدعم الكبير لإدارة النادي، والذي لولاه لما تأهلنا إلى الدرجة الأولى.

وتقدم مدير النادي بالشكر إلى خالد هيدان المدرب السابق على جهده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، وتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة، كما شكر جمهور الأسرة الرياضية السودانية بالعاصمة أبوظبي الذي كان داعماً للفريق خلال الموسم.

من جانبه أوضح هاني ادريس المدير الرياضي: التأهل لم يكن سهلاً والأصعب ينتظرنا في الدرجة الاولى، لدينا طموح كبير بالتأهل إلى دوري أدنوك، النادي سيوفر استعداداً جيداً للفريق حتى يكون قادراً على الظهور القوي في المرحلة القادمة، وذلك بالتعاقد مع مدرب كبير له خبرات واسعة، واستقطاب عدد من اللاعبين المواطنين المتميزين عن طريق التعاقد المباشر أو الإعارة من الأندية الكبرى في الدولة، وقد شرعنا حالياً في الترتيب لمعسكر خارجي استعداداً للموسم المقبل.

وعبر قائد الفريق سيد إبراهيم عن سعادته بالإنجاز والتأهل، وقال: ما تحقق يعود إلى التركيز العالي والعمل بروح الفريق الواحد، قطعنا وعداً قبل بداية الموسم بأننا سنبذل كل جهدنا من أجل التأهل، وتحقق ذلك، الآن مهمتنا ستكون أصعب، وعلينا أولاً التفكير في تأمين بقائنا بالدرجة الأولى، وتحقيق نتائج إيجابية وهي بدورها ستقودنا إلى التواجد بين المحترفين.