الإمارات تحرز ذهبية 400 متر في «عربية القوى»



القاهرة (وام)

أهدت العداءة مريم كريم دولة الإمارات الميدالية الذهبية الأولى في البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر على استاد هيئة قناة السويس، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 17 دولة.

وتصدرت كريم سباق 400 متر لفئة السيدات، محققة 54.69 ثانية، بعد منافسة قوية، كما نجحت في تحقيق رقم جديد للدولة.

وعبرت العداءة مريم كريم عن سعادتها بإحراز الميدالية، استمراراً للمستويات المتطورة التي حققها أبطال الإمارات في الفترة الماضية، من خلال دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وكأس آسيا للفئة نفسها، وأوضحت أن المنافسة كانت قوية، نظراً لطموح العداءات المشاركات في الوصول إلى المركز الأول، وأنها حافظت على أفضليتها حتى خط النهاية بفارق بسيط عن صاحبة المركز الثاني.