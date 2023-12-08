السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مجلس شباب اللغة العربية» يطلق المعجم العربي للمصطلحات البيئيَّة

«مجلس شباب اللغة العربية» يطلق المعجم العربي للمصطلحات البيئيَّة
9 ديسمبر 2023 01:38

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للغة العربية» يطلق «أيام العربية» في منارة السعديات
«حماية اللغة العربية» تثمن اختيار (اليونسكو) محور العربية شعاراً

أطلق مركز الشباب العربي فعالية «الاستدامة في الثقافة العربية»، والتي شارك بها «مجلس شباب اللغة العربية»، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28، الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى 12 ديسمبر الجاري.
وبدأت الفعاليَّة بمقطع مصوَّر أظهر الجذور التاريخية القديمة للاستدامة البيئية في الثقافة العربيَّة، وصولاً إلى يومنا الحاضر الذي يشهد اهتماماً كبيراً في دول عربيَّة عدَّة في مقدِّمتها دولة الإمارات، التي أطلقت العديد من المشاريع المُستدامة والطاقة البديلة.
وتضمنت الفعالية حلقة نقاشيَّة شبابيَّة، قدَّمها أعضاء من المجلس، تحدَّثوا فيها عن سبب استدامة الثقافة العربيَّة التي استمرَّت لآلاف السنين، وعن أهميَّة الروابط العائليَّة التي تتميَّز الثقافة العربيَّة بالحفاظ عليها، والتي جعلت من الأسرة البذرة الأولى للمجتمع العربي بتنوعه الجغرافي والديموغرافي. وناقشوا العلاقة بين التنوُّع الحيويِّ والتنوع اللغوي، واللغات المعرّضة لخطر الانقراض التي يسجِّلها أطلس اليونيسكو للغات المهددة بالاندثار. 
واختُتِمت الفعاليَّة بإطلاق «المعجم العربي للمصطلحات البيئيَّة»، الذي جاء ثمرة للتعاون بين مجلس شباب اللغة العربيَّة وهيئة البيئة أبوظبي ومركز أبوظبي للغة العربيَّة. يهدف المعجم إلى تقديم مرجع سليم علمياً ولغوياً للمصطلحات التي تتعلَّق بالبيئة باللغة الإنجليزية وما يقابلها في اللغة العربيَّة. وقد اعتُمد الفصل الأول منه «مصطلحات الجودة البيئيَّة»، على أن يستمر العمل لإكمال باقي الفصول.
ويشكل المجلس تتويجاً للشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية ومركز الشباب العربي، بالتعاون مع مبادرة «بالعربي» لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومركز «زاي» لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، والهادفة إلى تمكين وإشراك الشباب في جهود تعزيز ارتباطهم باللغة والهوية واستخدامها في مجالات الحياة المختلفة.
هذا ويستمر أعضاء المجلس بتوجيه جهودهم لتحقيق أهداف المجلس في رفد اللغة العربية بأفكار شابة معاصرة، من خلال إدخال قضايا لغة الضاد في صلب اهتمامهم، وتفعيل مشاركتهم في صياغة مستقبل اللغة العربية.

مجلس شباب اللغة العربية
اللغة العربية
مركز الشباب العربي
آخر الأخبار
شاب فلسطيني يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
اليوم 01:48
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 01:48
ملصقات المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاق الرئاسي غداً
اليوم 01:48
أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
تونس: منع 55 ألف مهاجر منذ بداية 2023
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©