«تريندز» يسدل الستار على جولته البحثية ومشاركته في «باريس للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولته البحثية في فرنسا ومشاركته الأولى في معرض باريس الدولي للكتاب 2024 بنجاح باهر، تاركاً بصمة مميزة عززت مكانته مركزاً فكرياً عالمياً رائداً. وشملت الجولة عقد ندوات نقاشية وحلقات حوارية، تناولت البحث العلمي ودوره في استشراف الأحداث، إضافة إلى بحث عدد من القضايا، كما شهدت إطلاق إصدارات بحثية جديدة، وبحث آفاق التعاون مع مراكز بحثية عالمية مرموقة.

وحظيت مشاركة مركز تريندز في معرض باريس الدولي للكتاب 2024 باهتمام كبير من قبل زوار المعرض، حيث شهد جناح المركز إقبالاً واسعاً من قبل المهتمين بالشأن البحثي والفكري. وزاره العديد من المسؤولين والكتاب، من أبرزهم معالي وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، ومعالي ماتيو لاكومبر، وزير الثقافة في مقاطعة كيبيك الكندية، ضيف شرف المعرض، وأحمد الملا، نائب رئيس بعثة الإمارات بباريس، ومسؤولون وكتاب ورجال إعلام ومشاهير التواصل الاجتماعي.

كما زار جناح «تريندز» مجموعة من طلبة الماجستير في برنامج الإعلام والنشر في جامعة باريس سيرجي، برئاسة جستافو جييرو، مدير البرنامج، حيث التقوا باحثي «تريندز» في جلسة حوارية تركزت حول إصدارات «تريندز» ورؤيته البحثية، إضافة إلى دور مراكز الفكر والبحث العلمي في تعزيز المعرفة وقراءة الأحداث واستشراف المستقبل. كما عرض المركز، خلال مشاركته، مجموعة من إصداراته البحثية المتنوعة، والتي تناولت مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

إصدارات وحوارات

ضمن مشاركته في معرض باريس الدولي للكتاب، أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات عدداً من الإصدارات البحثية الجديدة، من أبرزها، النسخة الفرنسية من مؤشر «نفوذ الإخوان المسلمين على المستوى الدولي»، وذلك بالتعاون مع جامعة مونتريال في كندا والمنصة الجامعية لدراسة الإسلام «PLURIEL».

وضمن الجولة البحثية، نظم مركز تريندز ندوة دولية كبرى حول «العلاقات الخليجية الأوروبية: فرص وآفاق للتعاون والشراكة»، كما نظم في جناحه بمعرض باريس الدولي للكتاب بالتعاون مع مركز الاتحاد للأخبار حلقة نقاشية بعنوان «أهمية التبادل البحثي والطلابي في صقل مهارات الباحثين الشباب».

وضمن المحطة الفرنسية من جولته الأوروبية، استعرض مركز تريندز في جلسات حوارية مع عدد من المراكز البحثية الفرنسية، سبل تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات والمعرفة.

وضمن حوار تريندز العالمي، التقى وفد مركز تريندز، برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، السيدة ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي في مقر المجلس التاريخي بباريس. وتناولت الجلسة الحوارية أهمية مراكز الفكر في تعزيز البحث العلمي والمعرفي، ودورها في تقديم النصح والإرشاد، وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تواجه العالم. كما قام وفد «تريندز» خلال المعرض بزيارة لجناح مقطعة كيبيك وجناح المعهد الثقافي الروماني، كما شارك باحثوه في الاجتماع التمهيدي للمعرض.

واستضاف «تريندز» للبحوث والاستشارات، خلال مشاركته في معرض باريس الدولي للكتاب، نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في البودكاست الشهير «Trending Echoes». وذلك ضمن جهود «تريندز» لإثراء المحتوى الفكري والثقافي للمعرض.

حققت أهدافها

في تصريح بالمناسبة، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن جولة المركز في فرنسا كانت ناجحة للغاية، حيث حققت جميع أهدافها. وأضاف: «لقد أُتيحت لنا الفرصة لعرض إصداراتنا البحثية على جمهور جديد من المتحدثين باللغة الفرنسية، وعقد فعاليات حوارية رفيعة المستوى مع خبراء وباحثين من مختلف أنحاء العالم، وتم استعراض آفاق شراكات بحثية جديدة مع مراكز بحثية عالمية».

وثمن الدكتور العلي الدعم الكبير الذي لقيته جولة «تريندز» البحثية الفرنسية من قبل مختلف الجهات، مؤكداً «التزام المركز بمواصلة جهوده لتعزيز الحوار الفكري والثقافي بين الشرق الأوسط والعالم».