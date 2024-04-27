مكتبة محمد بن راشد تستعرض روايات نجيب محفوظ بـ 8 لغات في «أبوظبي للكتاب»

دبي (الاتحاد)

في رحلة ثقافية جديدة وللمرة الثالثة على التوالي، تشارك مكتبة محمد بن راشد، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خلال الفترة بين 29 أبريل الجاري وحتى 5 مايو 2024، في خطوة تعكس حرصها على التواصل مع المجتمع الأدبي وتوسيع آفاق المعرفة عبر التبادل الثقافي والتعريف بخدماتها ومرافقها المتميزة.

تستعرض المكتبة، في الدورة الـ 33 من المعرض، مبادراتها وخدماتها ومجموعة مختارة من أولى إصداراتها القيّمة التي تضم عناوين وكتباً لمؤلفين عالميين مترجمة إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى عرض روائع عميد الرواية العربية نجيب محفوظ، وإتاحتها للجمهور بلغات عدة ضمن مبادرتها «عالم بلغتك»، إلى جانب تسليط الضوء على خدماتها الرقمية المتفردة المتاحة للجمهور بشكل دائم، ومن بينها التصفح المجاني عبر «ميديا انفو» الذي تستعرض من خلاله مجموعة من كنوزها المعرفية التاريخية والكتب النادرة والقديمة، مثل سلسلة «وصف مصر 1809- 1828م».

تحفيز العقول الشابة

قال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «حريصون منذ افتتاح المكتبة على المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث يوفر لنا فرصة للتواصل مع الجمهور، وعرض أحدث إصداراتنا، وتعزيز علاقاتنا مع دور النشر والمؤلفين والأدباء والمفكرين والكتّاب، والاطلاع على تجارب العارضين من أكثر من 90 دولة، كما نسعى من خلال مشاركتنا إلى إبراز الدور المحوري الذي تلعبه مكتبتنا في نشر المعرفة، وتعزيز الثقافة لدى مختلف شرائح المجتمع»، مضيفاً: «نسعى، من خلال هذه المشاركات، إلى إثراء الحوار الثقافي ودعم التبادل المعرفي العالمي، انطلاقاً من إيماننا بأن الكتب تمثل جسوراً للتواصل بين الثقافات المتنوعة وتسهم في بناء مجتمع معرفي قوي ومستدام».

وأكد المزروعي: «نلتزم بتحفيز العقول الشابة وإلهامها نحو مستقبل أكثر ابتكاراً وتقدماً من خلال تقديم مواد ومصادر تعليمية ثرية ومتنوعة وخدمات تواكب النهضة التنموية الشاملة على مدار الخمسين عاماً المقبلة».

الروائي والأديب المصري الراحل نجيب محفوظ

في خطوة غير مسبوقة، تعكس دور مكتبة محمد بن راشد وجهودها في الحفاظ على الأدب والموروث الثقافي وترجمته الحصرية إلى عدة لغات عالمية، تقدم بعض أعمال الروائي العالمي المصري نجيب محفوظ «الشخصية المحورية» لهذا العام، بـ 8 لغات عالمية ضمن مبادرتها «عالم بلغتك» التي تتيح للزوّار تجربة ممتعة وثرية، تتمثل في الاستماع إلى رواية «قشتمر» وقراءتها بلغاتهم الأم، حيث تتوفر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية، والروسية والكورية والأوردو، معتمدة بذلك على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ستسهم مشاركة مكتبة محمد بن راشد، في تعريف الجمهور وزوّار المعرض بمجموعة مختارة من إصدارات المكتبة التي تضم عناوين وكتباً لمؤلفين وكتّاب عالميين مع ترجمة حصرية ولأول مرة إلى اللغة العربية، ومن بينها رواية «الشعلة السوداء» و«الغامض الآخر» للكاتب ستانلي غريمان، و«متروبوليس» لكاتبة السيناريو والمخرجة الألمانية ثيا فون هاربو، بالإضافة إلى روايات عدة أخرى.

فرصة استثنائية

كما يقدم جناح مكتبة محمد بن راشد في المعرض، فرصة استثنائية للزوار عبر منصتها المتميزة «ميديا انفو»، للاطلاع والتصفح المجاني واستكشاف مجموعة متفردة من كنوزها المعرفية الثرية والكتب النادرة والقديمة، ومن بينها سلسلة «وصف مصر 1809 - 1828م» أول دراسة استقصائية علمية لجمهورية مصر العربية، والتي تعاون في كتابتها نحو 150 باحثاً وعالماً خلال الحملة الفرنسية.

في ركن «كتاب العالم»، سيشارك المكتبيون في مكتبة محمد بن راشد على مدار ثلاثة أيام خلال المعرض، في سرد قصص كليلة ودمنة لزوّار المعرض من الأطفال وطلبة المدارس.