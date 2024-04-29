انطلاق فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت اليوم الاثنين فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتستمر حتى 5 مايو المقبل، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية.تعقد الدورة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «هُنا.. تُسرد قصص العالم»، وتستقطب 1350 ناشراً من 90 دولة، منهم 140 داراً تشارك للمرة الأولى، فيما يقدم أكثر من 375 عارضاً محلياً، بينهم ناشرون وموزعون وجهات حكومية، أحدث إصداراتهم.

ويشارك بالمعرض 12 دولة لأول مرة، هي اليونان وسريلانكا وماليزيا وباكستان وقبرص وموزمبيق وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان والبرازيل.



ضيف شرف

تحتفي الدورة الـ 33 للمعرض بجمهورية مصر العربية ضيف شرف، والروائي المصري نجيب محفوظ «الشخصية المحورية» لهذا العام.يأتي اختيار الروائي المصري نجيب محفوظ «الشخصية المحورية»، بوصفه أول أديب عربي يحصد جائزة نوبل في الأدب في عام 1988، وساهمت مؤلفاته التي ترجمت إلى معظم لغات العالم في إثراء المكتبة العربية، ولفت الأنظار إلى مكانة الرواية العربية وحضورها في ميدان الإبداع الأدبي.

ويقدم المعرض للجمهور سلسلة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ويتم خلاله تطبيق نظام الدفع الرقمي بشكل متكامل لأول مرة، وتشارك الصين بشكل نوعيّ هذا العام بتسعة أجنحة لتكون الأكبر في أيّ معرض للكتاب في العالم.

ويطرح المعرض هذا العام لزواره برنامجاً ثقافياً حافلاً ومتنوعاً، يشارك فيه نخبة من المفكرين، والخبراء، والمتخصصين.