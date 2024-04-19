قطار صيني جديد فائق السرعة.. 400 كيلومتر في الساعة

قالت شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديد، إن قطار الرصاصة "سي آر 450"، وهو أحدث طراز لقطار فائق السرعة تصممه الصين، سيكون قادراً على السير بسرعة 400 كيلومتر في الساعة.



وأضافت الشركة أن نموذجاً أولياً لقطار الرصاصة سيخرج من خط التجميع في وقت لاحق العام الجاري، مشيرة إلى أن مشروع الابتكار المعني بهذا الطراز يتقدم على قدم وساق.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الجمعة، أن الطراز الجديد سيكون أسرع بشكل ملحوظ من قطارات فوشينج "سي آر 400" فائقة السرعة الموجودة حالياً، والتي تعمل بسرعة 350 كيلومتراً في الساعة.



وقالت المجموعة إنه ومقارنة بالقطارات "سي آر 400"، ستكون نظيرتها من طراز "سي آر 450" أخف بنسبة 12% وسوف تستهلك طاقة بنسبة أقل بـ 20% وتتمتع بأداء كبح مُحسّن بنسبة 20%. وتابعت المجموعة أن مشروع الابتكار المعني بالقطارات "سي آر 450" يشمل أيضاً الابتكار التكنولوجي في البنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديد والجسور والأنفاق.



وأوضحت شينخوا أن الصين أقامت أكبر شبكة في العالم للسكك الحديد فائقة السرعة لتلبية طلب الناس المتزايد على السفر السهل والمريح.



وتجاوز إجمالي طول شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين 45 ألف كيلومتر، حيث تعمل قطارات فوشينج فائقة السرعة في 31 منطقة على مستوى المقاطعة بأنحاء البلاد.