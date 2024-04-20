5 حيَل كورية لبشرة مثالية

ترجمة: عزة يوسف

يحظى الروتين الكوري للعناية بالبشرة بشعبية كبيرة لفعاليته في الحصول على بشرة زجاجية صافية شابة، إلا أن خطوات الروتين الشهير قد تبدو طويلة لبعض الشابات. وقدمت جريدة India Times الهندية عدداً من الحيَل السريعة والسهلة من العادات الكورية:

1 - التنظيف:

يؤكد روتين العناية الكورية بالبشرة على أهمية تنظيفها بشكل كامل لإزالة الشوائب والمكياج، فبدلاً من روتين التنظيف المزدوج الطويل، اختاري بلسماً متعدد المهام أو ماء ميسيلار، حيث تعمل هذه المنتجات على إذابة المكياج وتنظيف البشرة بشكل فعال في خطوة واحدة، مما يوفر الوقت والجهد.

2 - الأقنعة الورقية:

تُعتبر الأقنعة الورقية عنصراً أساسياً في إجراءات العناية بالبشرة الكورية نظراً لتأثيراتها المرطبة والمشرقة، وتُعتبر الأقنعة الورقية طريقة سريعة ومريحة لتدليل البشرة بدون متاعب المنتجات المتعددة. وما عليكِ سوى وضع قناع ورقي على بشرة نظيفة، والاسترخاء لمدة 15 دقيقة، والاستمتاع بالترطيب الفوري وتوهج البشرة.

3 - منتجات متعددة الوظائف:

تتميز مستحضرات العناية بالبشرة الكورية بأنها متعددة المهام، تقدم فوائد كثيرة في منتج واحد. ابحثي عن المرطبات التي تحتوي على عامل حماية من الشمس قوي أو واقي الشمس الملون للحصول على توهج طبيعي، أو كريمات توفر فوائد تغطية مشاكل البشرة والعناية بها في خطوة واحدة. وتعمل هذه المنتجات على تبسيط روتينك وتوفير الوقت بدون التضحية بالنتائج.

4 - تقشير لطيف:

يُعتبر التقشير خطوة ضرورية في الروتين الكوري للحفاظ على بشرة ناعمة ومشرقة، لكن يجب تجنب المقشرات القاسية، لاسيما إذا كانت البشرة حساسة. اختاري المقشرات الكيميائية اللطيفة التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة بشكل فعال وتجديد الخلايا بدون الحاجة إلى فرك البشرة بعنف.

5- علاجات ليلية:

تُعتبر العلاجات الليلية أفضل صديق للفتاة عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، ادمجي بعض أقنعة النوم في روتينك لترطيب البشرة وتفتيحها وإصلاحها أثناء النوم للاستيقاظ ببشرة منتعشة ومتوهجة بدون أي جهد.