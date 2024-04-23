6 عروض بـ«الشارقة للمسرح المدرسي 11»

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت فعاليات المرحلة التمهيدية للنسخة الحادية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي بالمركز الثقافي لمدينة الذيد أمس، بحضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، مدير المهرجان.

وانطلق برنامج العروض بعمل قدمته مدرسة وشاح للبنين (الحلقة الثانية) تحت عنوان «دُمى حيّة»، أخرجه محمد بوحجيلة، واعتمد العمل على حكاية لمجموعة من الدُمى رميت في مكب النفايات، لتعاني من الوحدة والحزن، فيما تحاول دمية «سالم» إعادة التوازن لرفيقاتها.

وجاء العرض الثاني لمدرسة المدام للبنين (الحلقة الثانية)، تحت عنوان «تحت السيطرة» تأليف وإخراج باسم بركة، وتناول الدور الذي تلعبه المستحدثات التكنولوجية في تيسير حياة الإنسان.

وجاء العرض الثالث بتوقيع مدرسة نزوى للبنين (الحلقة الثانية)، تأليف وإخراج صان أبو زايد، تحت عنوان «صرخة ألم»، والذي دعا إلى الحفاظ على البيئة باتباع السلوكيات الصحيحة.

أما العرض الرابع، فقدمته مدرسة المليحة للبنين (ثانوي)، تحت عنوان «المتنبي شاعر العرب» تأليف وإخراج محمد البتانوني، ودارت أحداثه حول الشاعر العربي الشهير وسجالاته مع شعراء عصره.

وجاء العرض الخامس الذي قدمته مدرسة الثميد للبنين (ثانوي)، تحت عنوان «البرواز»، تأليف وإخراج باسم شعبان، وتطرق إلى فكرة الحد من قدرات الإنسان، مع استعراض رحلة حياته منذ ولادته وحتى مماته من خلال لوحات فنية متتابعة.

أما العرض السادس والأخير، فكان لمدرسة الذيد للبنين (ثانوي)، بعنوان «عرض البحر»، تأليف وإخراج سامح مؤمن، وتناول مجموعة من الأشخاص تعطلت مركبهم أثناء رحلة بحرية.