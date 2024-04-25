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بيع "لوحة الآنسة ليسر" بـ 32 مليون يورو في مزاد

بيع "لوحة الآنسة ليسر" بـ 32 مليون يورو في مزاد
25 ابريل 2024 07:48

 بيعت "لوحة الآنسة ليسر" للرسام جوستاف كليمت مقابل 30 مليون يورو (32 مليون دولار) في مزاد، الأربعاء، رغم تساؤلات بغير إجابات بعد عن موضوعها وهوية مالكها السابق.
وحالت وفاة الرسام النمساوي دون إكمال الرسم.

وساد اعتقاد لفترة طويلة بأن اللوحة فُقدت لكن في الواقع كانت معلقة بفيلا خاصة بالقرب من فيينا على مدى عقود، وفقا لدار إيم كينسكي للمزادات التي عرضتها في يناير قبل طرحها للبيع في مزاد. وقدرت الدار قيمتها بما يتراوح بين 30 و50 مليون يورو.

وتعرض الصورة امرأة شابة في ثوب فيروزي ملفوف برداء زهري أمام خلفية حمراء.

 

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