نجاح التحام مركبتي "شنتشو-18" و"شنتشو-17" في الفضاء

نجح رواد فضاء مركبة "شنتشو-18" في الالتحام بنظرائهم من مركبة "شنتشو-17" في المحطة الفضائية الصينية، اليوم الجمعة، بحسب مجموعة الصين للإعلام.

وأوضحت" الصين للإعلام" أن الطاقم المكون من ثلاثة رواد فضاء على متن المركبة "شنتشو-18"، وهم قائد المهمة يه قوانغ فو، ورائدا الفضاء لي تسونغ، ولي قوانغ سو، قد نجحوا في الوصول إلى المحطة الفضائية بعد عملية التحام آلية وسريعة مع المنفذ الشعاعي لوحدة "تيانخه" الأساسية في تمام الساعة 3:32 صباحاً بتوقيت بكين.

ووفقاً لوكالة الفضاء الصينية المأهولة، سيتعاون رواد الفضاء لمدة خمسة أيام تقريباً لإنجاز المهام المخطط لها.