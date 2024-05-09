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صور.. إيسلندا تدشن مصنعا لالتقاط ثاني أكسيد الكربون

مصنع التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون
9 مايو 2024 18:26

كشفت الشركة السويسرية "كلايمووركس" عن ثاني مصنع إيسلندي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في الهواء وتخزينه تحت الأرض.
ويقع مصنع "ماموث" على بعد مئات الأمتار من شقيقه الأصغر "أوركا"، وهو مصنع رائد يعمل منذ سبتمبر 2021، وسط حقل من الحمم المتصلبة المغطاة بالطحالب، على بعد نصف ساعة من العاصمة الإيسلندية ريكيافيك.

  • جانب من مصنع
    جانب من مصنع "ماموث" لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون

وقد بدأت اثنتا عشرة حاوية، في منطقة محاطة بالجبال، في الأيام الأخيرة في ضخ الهواء لاستخراج ثاني أكسيد الكربون باستخدام عملية كيميائية، مدعومة بالحرارة من محطة الطاقة الحرارية الأرضية المجاورة "أون باور" ON Power.
بحلول نهاية العام، سيجري تركيب 72 وحدة حول المصنع، ستعمد بعد ذلك إلى ضغط الغاز وتذويبه في الماء قبل حقنه تحت الأرض.

  • مصنع
    مصنع "ماموث" لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون

على عمق 700 متر، عند التلامس مع البازلت، وهو صخر بركاني مسامي غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، يستغرق ثاني أكسيد الكربون حوالي عامين ليتمعدن. وبالتالي، يتم تخزينه بشكل مستدام، وفق عملية طورتها شركة "كاربفيكس" الإيسلندية.
ويتم، حتى الآن، احتجاز حوالى عشرة آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون ثم تخزينها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أربعة آلاف طن بواسطة "أوركا"، والباقي بشكل رئيسي بواسطة وحدات تجريبية. وبمجرد تشغيله بكامل طاقته، سيستوعب مصنع "ماموث" 36 ألف طن سنوياً.

يقول جان فورتزباخر المؤسس والمدير المشارك لشركة "كلايمووركس"،  "انتقلنا من بضعة ميليغرامات من ثاني أكسيد الكربون التي التُقطت في مختبرنا قبل 15 عاماً، إلى بضعة كيلوغرامات، ثم أطنان وآلاف الأطنان". وبحلول عام 2030، تستهدف الشركة قدرة إنتاجية تصل إلى ملايين الأطنان، وتتوقع زيادة القدرة إلى المليار بحلول عام 2050.

من المتوقع أن يتيح حوالى عشرين مشروعاً آخر طورتها "كلايمووركس" وغيرها من الشركات الناشئة الوصول إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030. في المقابل، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العام الماضي في جميع أنحاء العالم 40 مليار طن.
وتختلف هذه المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة عن تلك التي تلتقط ثاني أكسيد الكربون الأكثر تركيزاً عند مخرج البنى التحتية الصناعية أو الطاقة، ولكنها تتميز أيضاً عن تلك التي تعيد استخدام هذا الغاز بدلاً من تخزينه.

ومقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون المخزن، يمكن لشركة "كلايمووركس" إنشاء رصيد كربوني يسمح لعملائها، بتعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.

وقد حظيت هذه التقنيات باعتراف من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كحل لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، لكنها لم تُدمج على نطاق واسع بعد في سيناريوهات خفض الانبعاثات لأن تطويرها مكلف للغاية، ولا يزال في المرحلة الأولية مع محدودية مصادر التمويل العامة.

المصدر: آ ف ب
ثاني أكسيد الكربون
التقاط ثاني أكسيد الكربون
تخزين ثاني أكسيد الكربون
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