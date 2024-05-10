صوبحا ثارور تتحدّث عن الإبداع في أدب الأطفال

الشارقة (الاتحاد) نظّم الملتقى الثقافي في مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024 لقاءً مع طلبة المدارس جمعهم بالكاتبة في أدب الأطفال صوبحا ثارور، والتي عرّفت الطلاب على مجالات أدب الأطفال الواسعة، بما فيها القصص والرسوم والشعر والروايات وغيرها، مستعرضة تجربتها في الكتابة، وعدداً من المؤلفات الخاصة بها.

موسيقى الكلمات

وقالت ثارور: «عندما تقرأ للصغار، فإنّ نغمة القراءة وموسيقى الكلمات والصور تعتبر من أهمّ العوامل التي تُثير انتباههم وتربطهم بهذا الكتاب، لذا أقوم في كتبي بالاعتماد على الصور بشكل رئيس، وكذلك استخدام التعبيرات المجازيّة والأمثلة التي تزيد من رونق المحتوى وجماله».

وأضافت: «لدينا مسؤولية كبيرة تجاه الصغار لأن ما يُقرأ لهم اليوم سيؤثر في تفكيرهم غداً، وعلينا أن نتأكد من أننا نكتب أشياء إما تحفز أو تعلم أو تسلي، ويجب أن يكون للكتاب غرض وفكرة ما بطرق ملفتة».

وتابعت: «بالنسبة لكتب القصص المصوّرة، فأفضّل دائماً ألا يتجاوز عدد الكلمات في هذا الكتاب 3 آلاف كلمة، لأنّ الصورة وحدها تتكلّم. ولطالما في ورش العمل والجلسات نحدّثت عن أهمية الإبداع لدى الكاتب في أدب الأطفال وكذلك لدى المعلمين الذين يتفاعلون مباشرة مع الصغار، لأنّ الإبداع في طرح المحتوى واستخدام النصوص التي يمكن تلحينها يجعل القصّة أو الفكرة عالقة في أذهان الأطفال».

100 كلمة

وقالت: «لدي قسم في أدب الطفل اسمه قصص من 100 كلمة قدمت فيه أمثلة لقصص تتكون من 100 كلمة فقط»، وكان الأطفال يقومون بهذه التمارين في المدرسة، أو في المنزل مع والديهم. هذه القصص لا تكون عشوائيّة ولا تقتصر على إعادة سرد قصص معيّنة، بل اخترعها من وحي خيالي، مع التركيز على أن تكون قصيرة جداً وتحتوي على سرد لكلمات جديدة على الأطفال، وعلى معلومات عن الفن والموسيقى والثقافة في مكان ما في الهند أو غيرها من أنحاء العالم بغرض تعزيز التفاعل الثقافي.