خبراء فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الوضع كارثي وأغلب السكان يتناولون وجبة واحدة يومياً

شعبان بلال (غزة، القاهرة)

يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة خطر المجاعة، في ظل استمرار الحرب وعدم نجاح جهود الوساطة للوصول إلى هدنة حتى الآن. واعتبر خبراء أن الوضع في القطاع كارثي، في ظل قلة المساعدات وعدم كفايتها لسد احتياجات أكثر من مليوني شخص يعتمدون عليها. وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلسطين، الدكتور تيسير أبو جمعة، على أن الوضع في غزة خطير للغاية نتيجة اختفاء البضائع وانعدام توافر الكثير من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية في شهر رمضان.

وأشار، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الأطفال والأمهات المرضعات يعانون الجوع وسوء التغذية الحاد نتيجة لعدم توافر المواد الغذائية، وهو ما يؤثر على الرضع في النهاية.

وطالب الدكتور تيسير أبو جمعة بآلية جديدة لوصول المساعدات للعائلات التي لا تصلها أي مساعدات.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أن واحدة من بين كل 4 أُسر في غزة تعاني جوعاً شديداً، ويُحدق خطر المجاعة بالقطاع ما لم تجر استعادة القدرة على الوصول للغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية بشكل كاف.

من جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني، جهاد حرب، إن «عملية التجويع» على مدار الأشهر الخمسة الماضية أدت لغياب الأمن الغذائي في القطاع، خاصة في مناطق الشمال. وكشف حرب، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أن أغلب الفلسطينيين في غزة يتناولون وجبة واحدة في اليوم، ويعانون عدم القدرة على الحصول على الغذاء، وهو ما يؤثر على صحتهم العامة، خاصة الأطفال، ويتسبب في انتشار الأمراض، مطالباً بضرورة إيصال المساعدات بشكل أكبر خاصة في شمال القطاع الذي يعاني من ظروف إنسانية مأساوية.

وتوفي عشرات الأطفال في غزة بسبب سوء التغذية والجفاف، في حين لم تتوقف المنظمات الدولية الإنسانية والمنظمات غير الحكومية عن دق ناقوس الخطر منذ أشهر عدة إزاء مشكلة نقص الغذاء والرعاية الصحية في غزة بشكل خاص ومناطق فلسطينية أخرى، بشكل عام.