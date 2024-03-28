السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السجن 25 عاماً لقطب العملات المشفرة بانكمان فريد

رسم يمثل سام بانكمان فريد أثناء المحاكمة
29 مارس 2024 00:16

قضت محكمة أميركية، اليوم الخميس، بسجن قطب العملات المشفرة سام بانكمان فريد لمدة 25 عاما بعد إدانته في إحدى أكبر قضايا الاحتيال المالي في التاريخ.
وسعى الادعاء العام إلى سجن مؤسس شركة "اف تي اكس" لمدة أطول لا تقل عن 40 أو 50 عاما بعد أن أدانته هيئة محلفين في نوفمبر الماضي.
وخلال جلسة الحكم، أعرب بانكمان فريد عن "أسفه لما حدث في كل مرحلة"، قائلا "هناك أشياء كان ينبغي عليّ فعلها وأخرى لا".
وأصدر القاضي لويس كابلان، حكمه بعد أن استعرض بعناية، خلال الجلسة، الجرائم المالية التي ارتكبها بانكمان فريد. ومن المتوقع أن يستأنف الأخير الحكم.
وكانت هيئة محلفين في نيويورك قد توصلت في نوفمبر إلى أن بانكمان فريد مذنب بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع.
واعتبر الادعاء العام أن إدانة بانكمان فريد بسبع تهم يعكس "الجشع والغطرسة التي لا مثيل لها" للمدعى عليه، مطالبا بإنزال حكم قاس بحقه في ضوء عملية الاحتيال التي نفذها وتقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار أميركي.
وبرر المدعي العام داميان وليامز مطالبته بمدة سجن طويلة لبانكمان فريد بسبب قدرته على ارتكاب المزيد من المخالفات و"لحماية الجمهور".
وغزا بانكمان فريد، الذي تخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عالم العملات المشفرة بسرعة مذهلة، حيث حوّل شركته الناشئة "اف تي اكس"، التي أسسها عام 2019، إلى ثاني أكبر منصة تبادل في العالم، لينضم قبل سن الثلاثين إلى نادي أصحاب المليارات.
ولكن في نوفمبر 2022، انهارت إمبراطوريته بعد عجز شركته عن الاستجابة لطلبات السحب الكثيفة من عملاء أصابهم الذعر بعدما علموا أن أموالهم مستثمرة في عمليات محفوفة بالمخاطر في شركة "ألاميدا ريسيرتش" التابعة لبانكمان فريد أيضا.
خلال المحاكمة، قال بعض أقرب شركاء بانكمان فريد إنه كان وراء جميع القرارات التي أدت إلى اختفاء 8 مليارات دولار أميركي من "اف تي اكس".
ومن بين هؤلاء خطيبته السابقة كارولين إليسون التي شهدت أن شركة "ألاميدا"، التي كانت تديرها، سرقت "نحو 14 مليار دولار" من عملاء "اف تي اكس"، وأن بانكمان فريد "وجّهني لارتكاب هذه الجرائم".
وقال بيان لفريق الدفاع عن بانكمان فريد إن الندم "حطمه" بسبب انهيار "اف تي اكس".
وأشار محاموه أيضا إلى تصريحات لمسؤولين حاليين في "اف تي اكس" أعربوا فيها عن ثقتهم في أن عملاء الشركة ودائنيها سوف يستعيدون أموالهم.
واستدعت هذه الحجة رد فعل لاذعا من الرئيس التنفيذي لشركة "اف تي اكس تريدينغ"جون راي الذي قال إن عمليات الاسترداد المستمرة للمكاسب غير المشروعة لا تعوض عن الخسائر بسبب عملية الاحتيال.
وقال راي في رسالة إلى المحكمة "إن الأشياء التي سرقها (...) تم استردادها بنجاح من خلال جهود مجموعة متخصصة" من المحترفين، لكن هذا "لا يعني أن الأشياء لم تُسرق".

أخبار ذات صلة
إدانة مسؤولة في فريق فيلم "راست" بقتل مصورة أثناء التصوير
المصدر: وكالات
سام بانكمان فريد
عملة مشفرة
السجن
محاكمة
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
اليوم 12:24
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
30 مارس 2024
باسيرو ديوماي فاي، الرئيس السنغالي المنتخب
الأخبار العالمية
المجلس الدستوري السنغالي يعلن فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة
30 مارس 2024
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
الرياضة
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
30 مارس 2024
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
الرياضة
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
30 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©