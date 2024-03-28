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قتلى في إسبانيا مع اقتراب العاصفة "نلسون"

أمواج عاتية جراء العاصفة "نلسون"
29 مارس 2024 01:03

لقي أربعة أشخاص حتفهم بعد أن جرفتهم مياه في البحر في شمال إسبانيا إثر رياح قوية وأمواج بلغ ارتفاعها سبعة أمتار سبقت وصول العاصفة "نلسون"، حسبما أعلنت أجهزة الطوارئ الخميس.
وقالت أجهزة الطوارئ في منطقة "أستورياس" إن "شخصين قتلا بعد سقوطهما في البحر في موروس دل نالون وكودييرو".
واستعانت أجهزة الإطفاء بمروحية لانتشال جثة رجل في "موروس دل نالون" بعد أن أُبلغت بسقوط شخص في البحر. كما انتشلت جثة امرأة في "كودييرو".
وفي منطقة "كاتالونيا"، قفز ألماني يبلغ 32 عاما في البحر في محاولة لإنقاذ مراهق عمره 16 جرفته المياه قبالة شاطئ "تاراغونا" لكنهما غرقا، حسبما قال الحرس المدني.
وأصدرت هيئة الأرصاد الإسبانية تحذيرا "برتقاليا" من أمواج خطيرة الخميس قد يصل ارتفاعها لما بين ستة وسبعة أمتار.
وحذرت الأرصاد أيضا من أن العاصفة "نلسون"، الموجودة حاليا فوق بريطانيا، ستترافق مع طقس مضطرب في شبه الجزيرة الإيبيرية حتى نهاية مارس الجاري.

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