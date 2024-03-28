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زيلينسكي يوجه نداء إلى الكونغرس الأميركي

جنود أوكرانيون يتفقدون قذائف قبل إطلاقها
29 مارس 2024 01:11

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إقرار برنامج المساعدات العسكرية "الحيوي" لبلاده.
وهذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار أميركي، عالق في الكونغرس منذ العام الماضي.
وقال زيلينسكي، الذي تحادث هاتفيا مع هذا المسؤول "أطلعت رئيس مجلس النواب جونسون على الوضع في ساحة المعركة".
وأضاف، وفقا لفحوى المحادثة التي نشرها عبر تطبيق تلغرام "في هذا الوضع، يعد الإقرار السريع للمساعدات الأميركية لأوكرانيا في الكونغرس أمرا حيويا".
وأكد جونسون، المسؤول عن مشاريع القوانين التي تطرح للتصويت في مجلس النواب، الأسبوع الماضي أنه يدرس "عددا من الخيوط" بشأن المساعدة لأوكرانيا في وقت وافق مجل الشيوخ على المساعدة لكييف.
وتعتبر الولايات المتحدة الداعم العسكري الرئيسي لكييف منذ انطلاق الأزمة الحالية في فبراير 2022.
لا تزال آخر حزمة من المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا عالقة بسبب تحفظ نواب جمهوريين داعمين للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أطلق حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية جديدة.

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المصدر: وكالات
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الكونغرس الأميركي
مساعدات عسكرية
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