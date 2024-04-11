روسيا وكازاخستان تكافحان لمواجهة الفيضانات مع استمرار ارتفاع منسوب الأنهار

كافحت مدينة أورينبورج الروسية لمواجهة ارتفاع منسوب المياه اليوم الخميس بعد أن فاضت أنهار كبرى في روسيا وكازاخستان عن ضفتيها منذ يوم الجمعة في أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة فيما يقرب من قرن.

وأجبر التدفق الضخم للمياه الناتجة عن ذوبان الجليد ما يزيد عن 110 آلاف على إخلاء منازلهم في منطقة جبال الأورال الروسية وسيبيريا وكازاخستان إذ فاضت أنهار كبرى مثل نهر الأورال الذي يمر عبر كازاخستان ويصب في بحر قزوين عن ضفتيها.

وغمرت المياه مناطق كاملة من أورينبورج وارتفع منسوب نهر الأورال بمقدار 32 سنتيمتراً إضافية ليصل إلى 10.54 متر وهو ما يزيد بمقدار 124 سنتيمتراً عن المنسوب الذي تعتبره السلطات المحلية آمناً. وحذر مسؤولون من أن منسوب النهر سيرتفع أكثر.

كما تضررت كازاخستان بشدة من الفيضانات.

وقالت وزارة الطوارئ صباح اليوم الخميس، إن عدد من تم إجلاؤهم بلغ أكثر من 97 ألفاً دون تغيير عن أمس الأربعاء ولا تزال حالة الطوارئ سارية في ثماني مناطق من البلاد.