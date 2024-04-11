مستوطنون يحرقون منزلاً ومركبة فلسطينية قرب نابلس

رام الله (وكالات)

أحرق مستوطنون إسرائيليون، أمس، منزلاً ومركبة فلسطينية قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال يعقوب عويس، رئيس مجلس «اللبن الشرقية» جنوب نابلس، إن مجموعة من المستوطنين تسللوا إلى أطراف البلدة، وأضرموا النار في مركبة ومنزل.

ولفت إلى أن الأهالي تصدوا للمستوطنين الذين لاذوا بالفرار بعد أن خطوا شعارات باللغة العبرية على أحد المنازل.

كما أحرق مستوطنون، أمس، مركبة في قرية «المغير» شمال شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن «عدداً من المستوطنين تسللوا إلى القرية، وأضرموا النار في مركبة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، ويجبرونهم على مغادرة المكان».

​​​​​​​وبالتزامن مع الحرب على غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة.

وفي سياق آخر، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، منطقة نابلس الجديدة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها إن «القوات الإسرائيلية داهمت أحد المنازل في منطقة نابلس الجديدة، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات».