إجلاء السكان مستمر في روسيا وكازاخستان مع تواصل الفيضانات

تستمر عمليات الإجلاء، اليوم السبت، في مناطق جبال الأورال الروسية التي غمرتها فيضانات عارمة تجتاح أيضا كازاخستان المجاورة حيث أجلي أكثر من مئة ألف شخص، من دون أن تلوح بوادر أي انفراج مع استمرار ارتفاع مستوى المياه.

نجمت هذه الفيضانات عن أمطار غزيرة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتسارع ذوبان الثلوج وتفكك الجليد الشتوي الذي يغطي الأنهار والجداول.

وفي أورنبرغ، إحدى أكثر المدن تضررا في المنطقة الروسية التي تحمل الاسم نفسه والمتاخمة لكازاخستان، غمرت مياه نهر الأورال جزئيا بعض الطرق وتدفقت إلى المناطق السكنية، محولة الأحياء إلى برك.

وبلغ ارتفاع مستوى النهر، صباح السبت، 11,71 مترا، بحسب السلطات المحلية. وهذا أعلى بكثير من العتبة التي تعتبر حرجة، ويمثل زيادة أخرى تبلغ حوالى 42 سنتيمترا مقارنة باليوم السابق.

وقالت بلدية المدينة إنه تم إجلاء نحو 14 ألف شخص بينما غمرت المياه آلاف المنازل. ويواصل عمال الإنقاذ وسلطات إنفاذ القانون مساعدة السكان على مغادرة منازلهم السبت.

وقال ألكسندر بودارجين (25 عاماً) في أحد أحياء أورنبرغ التي غمرتها المياه إن "الوضع صعب".

وأكد بودارجين، الذي يعمل في مجال الخدمات اللوجستية، أن "المياه غمرت منزل والديّ بالكامل تقريباً أمس". وأضاف أن الجيران أرسلوا مقطع فيديو يظهر المنزل الذي غادره والداه، مغمورا بالمياه "حتى مستوى السطح".

وأشار بودارجين، الذي يقيم في برج سكني تحيط به المياه حاليا، إلى أنه "لسوء الحظ، تقترب المياه منا أيضا ... ولا أعرف كيف ستتطور الأمور".

وتلتقط السلطات السكان الذين يتم إجلاؤهم باستخدام شاحنات كبيرة تابعة للشرطة يمكنها المرور عبر المياه. ومن بينهم يختلط الأطفال الذين يرتدون أحذية المطر مع البالغين الذين يحملون حقائب سفر أو حتى أقفاص حيواناتهم الأليفة.

وأكد إلدار رحمتوف، المسؤول في وزارة حالات الطوارئ أنه لاحظ "زيادة في عدد المنازل التي غمرتها المياه هذا الصباح، ويجري تنظيم المزيد من عمليات الإجلاء".

لكن على الرغم من الظروف، يبدو أن المدينة تحافظ على الهدوء وحياة شبه طبيعية، مع بقاء وسائل النقل وبعض الشركات مفتوحة.

إلى الشرق، تواجه منطقة كورغان خطر أن تغمرها المياه في الأيام المقبلة.

ودعا حاكم المنطقة فاديم تشومكوف سكان المناطق المتضررة إلى مغادرة منازلهم "وقائيا" من دون انتظار ارتفاع المياه أكثر.

وقال إن "المياه غدارة. وبحجمها الحالي، لا يمكن التنبؤ إلى أي حد سترتفع". وأضاف نقلاً عن توقعات السلطات، أنه من المتوقع حدوث "ارتفاع حاد" في مستوى المياه في الأيام المقبلة، مما ينذر "بوضع صعب".

في كازاخستان، التي تشترك في حدود طولها 7500 كيلومتر مع روسيا، وصلت المياه إلى ضواحي مدينة "بتروبافلوسفك"، عاصمة منطقة شمال كازاخستان ويبلغ عدد سكانها 220 ألف نسمة صاروا محرومين جزئيا من الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.

في المجموع، أجلي أكثر من 103 آلاف شخص في هذه الدولة الشاسعة في آسيا الوسطى، ثلثهم من الأطفال، بينما غمرت المياه نحو خمسة آلاف منزل حتى الآن وعزلت 73 بلدة، حسب وزارة الحالات الطارئة.