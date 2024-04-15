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تحذير أممي من عواقب التصعيد العسكري في اليمن

أرشيفية
16 ابريل 2024 01:21

عدن (وكالات)

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حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، من عواقب وخيمة حال استمر التصعيد العسكري في البلاد. وقال جروندبرج في إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات أزمة اليمن «إننا نجتمع في لحظة خطيرة بشكل خاص في الشرق الأوسط، والحاجة إلى وقف التصعيد الإقليمي باتت ضرورة ملحة». وأضاف «أشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه بشأن خطر التصعيد الإقليمي ودعوته لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». وتابع «نلتقي أيضاً بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، وفي السنوات السابقة، كان شهر رمضان فرصة للأطراف اليمنية لتجاوز الخلافات، وتعزيز الأمل وبناء الثقة». 
وأردف أنه على الرغم من أن الوضع العسكري على مستوى البلاد ما زال مستقراً نسبياً مقارنة بما كان عليه قبل أبريل 2022، شهدنا مؤخراً تصعيداً للأعمال العدائية على عدة جبهات». وحذر المبعوث الأممي «إذا أهملنا العملية السياسية في اليمن وواصلنا السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها»، موضحاً أن الانخراط مع الأطراف والعمل على خريطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقاً للحوار. 

اليمن
مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
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