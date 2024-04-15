مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها لـ«الاتحاد»: العالم أصبح مهيأً أكثر من أي وقت للاعتراف بدولة فلسطين

عبد الله أبو ضيف (رام الله، القاهرة)

اعتبر السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في السلطة الفلسطينية، أن الدعم العربي الكبير في مجلس الأمن والأمم المتحدة والتضامن العالمي من إعلان عدة دول أوروبية ودولية عزمها الاعتراف بدولة فلسطين على أساس «حل الدولتين» دفع بعثة دولة فلسطين التقدم للتصويت على القرار المعلق منذ عام 2011.

وقال السفير عمر عوض الله في تصريحات لـ«الاتحاد» إن العالم أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الصراع والعمل على الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حل الدولتين، وهي مبادرة عربية بالأساس منذ سنوات طويلة لإنهاء النزاع وبدء مرحلة سلام جديدة في الشرق الأوسط تمنع أي شكل من الأزمات الناتجة عن استمرار الصراع في المنطقة.

واعتبر السفير عمر عوض الله، أن إسرائيل بعملياتها العسكرية في قطاع غزة وزيادة الاستيطان غير القانوني خسرت الدعم الدولي الذي ساعدها على مدار 70 عاماً.

بدوره، قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة «فتح» الفلسطينية، لـ«الاتحاد» إن قرار التقدم بالتصويت على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة يأتي في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني وعمليات الضم والتهجير.

مواقف دولية

وقال: «المواقف الدولية الشعبية والرسمية تدعو لإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطبيقها، كما توفرت قناعة لدى العالم بأن أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم العالميين يرتبطان بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».