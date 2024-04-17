ثوران بركاني في إندونيسيا يدق ناقوس الخطر

دفع ثوران بركان بشكل متكرر في إندونيسيا الأربعاء السلطات إلى إصدار إنذار هو الأعلى مستوى، بعدما ارتفع الرماد البركاني مسافة أكثر من ميل واحد (1,6 كيلومتر) في الجو واضطر المئات للنزوح عن مناطقهم.

وبدأ ثوران بركان جبل روانغ في مقاطعة شمال سولاويسي عند الساعة 21,45 الثلاثاء (13,45 ت غ). وتكرر ذلك أربع مرات يوم الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة المحلية لعلوم البراكين.

وبناء عليه، رفع مستوى الإنذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 متراً، من المستوى الثالث إلى الرابع مساء الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات، إلا أنه تم إجلاء أكثر من 800 شخص من قريتين مجاورتين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.