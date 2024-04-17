الصين: يتعين القيام بالكثير من الجهد قبل عقد مؤتمر أوكرانيا

بكين (وكالات)

أكدت الصين، أمس، ضرورة القيام بالكثير من الجهود قبل عقد مؤتمر سلام حول أوكرانيا في سويسرا غداة إعلان المستشار أولاف شولتس أن بكين وافقت على دعم الاجتماع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان «حسب علمنا، فإن الاجتماع المعني لا يزال قيد الإعداد، وما زال هناك الكثير من الجهود التي يتعين القيام بها».

أعلنت الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي أنها ستستضيف مؤتمراً رفيع المستوى للسلام في أوكرانيا في منتصف يونيو المقبل، لكنها قالت إن روسيا لن تحضر.

وعقب محادثات بين شولتس والرئيس شي جينبينغ في بكين، قال المستشار الألماني، أمس الأول، إنه والزعيم الصيني اتفقا على «التنسيق بشكل مكثف وإيجابي» بشأن دعم هذا المؤتمر.

غير أن الصين قالت أمس، إن شي «يدعم عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مناسب تقر به روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية من جميع الأطراف».

وأضاف لين أن «الصين تعتقد أن أي نزاع يتعين حله في نهاية المطاف من خلال القنوات الدبلوماسية والمفاوضات السياسية»، مؤكداً أن «السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية هو الجلوس على طاولة المفاوضات».