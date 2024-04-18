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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

محل أحرقه مستوطنون في قرية جنوب نابلس (أ ف ب)
19 ابريل 2024 01:55

القدس (الاتحاد)

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اقتحم العشرات من المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى من جهة «باب المغاربة» تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية. 
وقالت دائرة الإعلام في محافظة القدس في بيان صحفي، إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت «باب المغاربة» بعد اقتحام 225 مستوطناً المسجد الأقصى. 
كما شددت الشرطة الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
وأدان وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، أمس، اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».
وفي سياق متصل، أعربت بلجيكا عن قلقها الشديد من الوضع الناجم عن تصعيد المستوطنين أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت وزارة الخارجية البلجيكية أمس، أعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في بيان على منصة «إكس». وجاء في البيان أن «بلجيكا تشعر بقلق شديد إزاء الوضع الخطير في الضفة الغربية». وشددت الوزارة على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين ومحاكمة مرتكبي العنف وفقاً للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن «بلجيكا ما زالت تدين أعمال الاستيطان غير الشرعية التي تشكل عائقاً أمام تحقيق السلام الدائم».

المستوطنون الإسرائيليون
إسرائيل
فلسطين
المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى
القدس
الشرطة الإسرائيلية
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