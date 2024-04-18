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730 ألف شخص بلا خدمات صحية في شمال غزة

مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة (رويترز)
19 ابريل 2024 01:54

غزة (الاتحاد)

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حذّرت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس، من أن أكثر من 730 ألف نسمة في مدينة غزة ومحافظة الشمال يفتقرون لخدمات صحية حقيقية. وقالت المصادر الطبية إن الجيش الإسرائيلي تعمّد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي مدينة غزة ومحافظة شمال غزة. واعتبرت أن «تدمير مجمع الشفاء الطبي شكّل ضربة قاصمة للمنظومة الصحية في غزة»، محذرةً من أن أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية حقيقية. وفي محاولة لتلبية الحاجات المتزايدة للتدخل الطبي في المنطقة، طالبت المصادر الطبية بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعددة التخصصات لمنطقتي غزة وشمال القطاع. وأكدت الحاجة إلى مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير، وتضمّ غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية، لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة.
وقالت: «فقدنا كوادر طبية تخصصية كانت تشكل العمود الفقري للخدمات الطبية، منها فحص عيّنات الأورام وزراعة الكلى».
وفي سياق آخر، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، دخول 392 شاحنة محملة بالغذاء إلى قطاع غزة في شهر أبريل الجاري. وقال البرنامج الأممي، في منشور على منصة «إكس»: «دخلت غزة حتى الآن خلال أبريل 392 شاحنة محملة بالأغذية».
وأوضح أن ذلك العدد هو «نفس المعدل تقريباً في مارس، ولكنه نصف العدد مقارنة بشهر يناير». وأضاف: «خلال هذا الأسبوع عبرت 3 قوافل محملة بغذاء ودقيق يكفي لنحو 80 ألف شخص إلى شمال غزة من معبر بيت حانون للمرة الأولى». 

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