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يضرم النار في نفسه خارج محكمة يمثل أمامها ترامب

آثار إضرام الرجل النار في نفسه
19 ابريل 2024 22:36

أضرم رجل، اليوم الجمعة، النار في نفسه لسبب لا يزال مجهولا، أمام محكمة مانهاتن في مدينة نيويورك التي يمثل أمامها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفق ما أفادت به الشرطة.
وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن "رجلا أضرم النار في نفسه خارج المحكمة. نجمع معلومات في المكان".
وفي مقطع مصور، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الضحية وقد أشعل النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه.
ولم تمض ثوان حتى سقط الرجل أرضا فيما استخدم رجل آخر أداة لإطفاء الحريق.
وحصلت الحادثة قرابة الساعة 13,30 (17,30 ت غ) أمام فرق وسائل الإعلام التي انتشرت في الشارع لتغطية حدث المحاكمة.

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  • آثار إضرام رجل النار في نفسه خارج محكمة منهاتن
    آثار إضرام رجل النار في نفسه خارج محكمة منهاتن

ولم تعرف حتى الآن حالة الرجل ولا أسباب قيامه بذلك.
وجرت العملية بعيد إعلان القاضي خوان ميرشان، الذي يترأس محاكمة ترامب، اكتمال عقد هيئة المحلفين إثر اختيار 12 عضوا محلفا وستة بدلاء، الأمر الذي يمهد لبدء المرافعات.
ويحاكم ترامب بتهمة دفع أموال سرا قبل أيام من انتخابات 2016 التي فاز فيها على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
كان الرئيس السابق، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض مجددا، وصل إلى محكمة مانهاتن في اليوم الرابع من الجلسات، مكررا رفضه ل"محاكمة مزورة" تمنعه من المضي في حملته الانتخابية.

المصدر: وكالات
إضرام النار
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