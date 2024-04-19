السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسلح ينفّذ عملية طعن في السويد

الشرطة السويدية خلال عملية أمنية (أرشيفية)
19 ابريل 2024 22:51

أطلقت الشرطة السويدية النار، اليوم  الجمعة، على رجل مشتبه به أثناء محاولة اعتقاله بعد مهاجمته ثلاث نساء مسنات في مدينة فاستيراس السويدية.
وقالت الشرطة إن الرجل نقل إلى المستشفى، فيما لم تكشف عن مدى إصابته.  
ويشتبه في أن المسلح طعن ثلاث نساء مسنات تتراوح أعمارهن بين 65 و80 عاما.
وعثر على النساء الثلاث المصابات وسط المدينة اليوم الجمعة.  
ووفقا للشرطة، فقد تعرضن للطعن بآلة حادة. ونقلت النساء إلى المستشفى، وأصيبت إحداهن بجروح خطيرة وفقا للمتحدث باسم مقاطعة "فاستمانلاند".
وتردد أن المرأتين الأخريين أصيبتا بجروح طفيفة.

أخبار ذات صلة
عملية طعن داخل كنيسة في سيدني
الإمارات تدين بشدة عملية الطعن في أستراليا
المصدر: وكالات
السويد
عملية طعن
آخر الأخبار
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
الرياضة
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
اليوم 11:20
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
اليوم 11:11
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
الرياضة
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
اليوم 11:00
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
الترفيه
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
اليوم 10:53
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
الرياضة
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©