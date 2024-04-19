مسلح ينفّذ عملية طعن في السويد

أطلقت الشرطة السويدية النار، اليوم الجمعة، على رجل مشتبه به أثناء محاولة اعتقاله بعد مهاجمته ثلاث نساء مسنات في مدينة فاستيراس السويدية.

وقالت الشرطة إن الرجل نقل إلى المستشفى، فيما لم تكشف عن مدى إصابته.

ويشتبه في أن المسلح طعن ثلاث نساء مسنات تتراوح أعمارهن بين 65 و80 عاما.

وعثر على النساء الثلاث المصابات وسط المدينة اليوم الجمعة.

ووفقا للشرطة، فقد تعرضن للطعن بآلة حادة. ونقلت النساء إلى المستشفى، وأصيبت إحداهن بجروح خطيرة وفقا للمتحدث باسم مقاطعة "فاستمانلاند".

وتردد أن المرأتين الأخريين أصيبتا بجروح طفيفة.