فريق أمني بريطاني يشارك في تأمين دورة باريس الأوليمبية

دينا محمود (لندن)

قبل أقل من مئة يوم من انطلاق منافسات دورة باريس الأوليمبية في السادس والعشرين من يوليو المقبل، كشف مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى، عن أن الشرطة في المملكة المتحدة، ستشارك في دعم جهود نظيرتها الفرنسية، من أجل تأمين هذا الحدث الرياضي الضخم، الذي ستتواصل فعالياته حتى الحادي عشر من أغسطس، بمشاركة أكثر من 200 دولة.

وأعلن المجلس الوطني لقادة الشرطة في بريطانيا، أن الدعم المقدم لفرنسا على هذا الصعيد، سيتمثل في إيفاد عناصر شرطية سواء من المنخرطين في الخدمة الفعلية أو المتطوعين، وذلك بجانب كلاب مُدرّبة على عمليات البحث والتفتيش، بهدف المشاركة في عمليات التأمين، التي تخطط السلطات الفرنسية، لأن تخصص لها ما يصل إلى 45 ألفاً من أفراد قوات الشرطة والدرك.

وفي حين أشار المجلس، إلى أن العدد الدقيق لفريق الدعم الشُرَّطي البريطاني المزمع إرساله إلى باريس لم يُحدد بعد، شدد مسؤولون أمنيون في لندن، على أن أفراده سيساعدون أجهزة إنفاذ القانون الفرنسية، في مجموعة من المهام المتنوعة، سواء المتصلة بالتأمين أو التنسيق أو الاتصالات.

وأوضح هؤلاء المسؤولون، أن التفاصيل الخاصة بمهمة هذا الفريق، يجري التنسيق بشأنها من جانب ضباط متخصصين في مركز التنسيق الوطني للشرطة في بريطانيا، وتحظى بدعم وزارات الداخلية والدفاع والخارجية في البلاد، علاوة على شرطة مكافحة الإرهاب، وجهات أخرى لم يتم الكشف عنها.

ومن جانبه، أكد لورانس تايلور المسؤول عن حماية الفعاليات الرياضية والأحداث المخططة مسبقاً في المجلس الوطني لقادة الشرطة في المملكة المتحدة، أنه يأمل في أن يلعب عناصر الأمن البريطانيون دوراً رئيساً في المساعدة على إنجاح دورة باريس والحفاظ على سلامة الجماهير التي ستتابع منافساتها، بجانب الاستفادة من الفرصة التي تتيحها لهم المشاركة في عملية تأمين الأولمبياد، لصقل مهاراتهم وخبراتهم.

أما وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، فقد أشار إلى أن التعاون الأمني بين بلاده وفرنسا لضمان أمن الدورة الأوليمبية المقبلة، يشكل استمرارا لعلاقات وثيقة ربطت بين الجانبين في هذا المضمار، وشملت تقديم الدعم لبعضهما بعضا، في تأمين أحداث رياضية كبرى من قبل، كان من بينها أولمبياد لندن عام 2012.

وتفيد تقديرات نشرها الموقع الإلكتروني لدورية «بوليس بروفيشنال» المعنية بعمل أجهزة إنفاذ القانون في بريطانيا، بأن نصف مليون تذكرة لحضور منافسات دورة باريس قد بيعت حتى الآن في المملكة المتحدة، وسط توقعات بأن تشهد حركة التنقل بين الجانبين البريطاني والفرنسي للقنال الإنجليزي، الذي يُعرف كذلك ببحر المانش، حركة متزايدة على مدار الأسابيع الثمانية للدورة.