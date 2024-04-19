السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: هجمات الحوثي تمنع وصول الغذاء والدواء إلى السكان

دورية لخفر السواحل اليمني في شواطئ المخا (أ ف ب)
20 ابريل 2024 01:55

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر
الاتحاد الأوروبي وأميركا يفرضان عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن هجمات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر تمنع وصول الغذاء والدواء إلى «السكان الضعفاء». وأضاف بلينكن في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، أمس: «أكدتُ ونظرائي في مجموعة السبع التزامنا بالدفاع عن حرية الملاحة». وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر هجمات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات. ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن.
وفي سياق آخر، أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل حوثية باتجاه جبهة «عصيفرة» شمال مدينة تعز، فيما قتل عدد من عناصر «الجماعة» في جبهة «مقبنة».
وأفاد مصدر عسكري يمني بأن عناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة «عصيفرة»، وتم التصدي للعناصر وإجبارها على التراجع. 
وفي السياق، لقي عدد من عناصر جماعة الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون، أمس، في جبهة «مقبنة» غرب مدينة تعز.
وأوضح مصدر عسكري أن الحوثيين استهدفوا بقذائف الهاون قرية «البرقة» في مديرية «مقبنة»، مؤكداً أن مدفعية الجيش ردت على مصادر النيران في «تبة الحنش» بالمديرية ذاتها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين. 
وفي سياق آخر، أصيب 3 أطفال من أسرة واحدة، بجروح مختلفة بانفجار مقذوف حوثي، في إحدى المناطق التابعة لمحافظة الضالع. وأفادت مصادر محلية وحقوقية بإصابة 3 أطفال بجروح مختلفة، نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية في منطقة «الزبيريات» بمديرية «قعطبة».

واشنطن
أنتوني بلينكن
جماعة الحوثي
أميركا
البحر الأحمر
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
آخر الأخبار
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
الرياضة
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
اليوم 11:20
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
اليوم 11:11
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
الرياضة
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
اليوم 11:00
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
الترفيه
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
اليوم 10:53
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
الرياضة
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©