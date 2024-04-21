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شولتس يدعو لحلول الذكاء الاصطناعي لتطوير الصناعة

المستشار الألماني أولاف شولتس يفتتح معرض هانوفر الصناعي
22 ابريل 2024 00:31

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، إلى اعتماد حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي من أجل ضمان مستقبل الصناعة.
وقال شولتس، خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي، إن المعرض يضع أولويات مهمة من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي وحلول للتحول في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الطاقة الميسورة التكلفة وزيادة الابتكارات هما الشروط الأساسية لتعزيز الإنتاجية والنمو. ورأى شولتس أنه لتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى حلول من الذكاء الاصطناعي مثل تلك الموجودة في المعرض "فهناك آلات تقوم بتنفيذ المهام البسيطة بدلا منا، مما يُمَكِّن العاملين من التحول إلى مهام ذات مؤهلات أعلى".
وأعرب المستشار الألماني عن أمله في أن يعطي معرض هانوفر الصناعي زخما جديدا للتحول في مجال الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في ألمانيا.
وقال شولتس "بمقدورنا أن نرى هنا في هذا المعرض ما ستعيش عليه بلادنا في المستقبل، تطويرنا للجديد وتحسيننا الدائم للمنتجات وبحثنا وتطبيقنا لتقنيات مستقبلية". 
وأكد شولتس أن "السياسة الحديثة الخاصة بتوفير العروض تتضمن بالطبع أن نكون أسرع وأبسط. نحن متفقون تماما على ذلك"، لافتا إلى أن حكومته وضعت بالفعل أسسا مهمة في هذا المجال.
ويشارك في المعرض، وهو أكبر معرض في العالم للهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية، 4000 عارض من 60 دولة يعرضون أحدث منتجاتهم في مدينة هانوفر.
تتمحور المعروضات حول الذكاء الاصطناعي والإنتاج الصديق للمناخ وتوفير حلول للتحول في مجال الطاقة واستخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة.

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أولاف شولتس
معرض هانوفر الصناعي
الذكاء الاصطناعي
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