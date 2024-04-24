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أبو الغيط: القمة العربية بالبحرين تعقد وسط تحديات غير مسبوقة تواجه المنطقة

أبو الغيط
24 ابريل 2024 22:08

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مملكة البحرين منتصف شهر مايو المُقبل، تكتسب أهمية كبيرة نتيجة للتوقيت الدقيق الذي تُعقد فيه، حيث تواجه المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد.

 

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، اليوم رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، والوفد المرافق له من نواب المجلس، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث يشارك الوفد في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

 

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وشدد أبو الغيط، خلال اللقاء، على أن القمة العربية المقبلة تُعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد من هذه القضايا الخطيرة، معربا عن ثقته في قدرة المنامة على استضافة أعمالها والخروج بها في أفضل صورة ممكنة من كافة النواحي اللوجستية والموضوعية.

 

 

المصدر: وام
القمة العربية
البحرين
أبو الغيط
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