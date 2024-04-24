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واشنطن تطالب إسرائيل بمعلومات حول تقارير عن مقابر جماعية في غزة

دمار واسع في غزة (أ ف ب)
25 ابريل 2024 01:42

واشنطن (وكالات)

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قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة طالبت الحكومة الإسرائيلية بمعلومات بشأن تقارير عن مقابر جماعية في قطاع غزة. وكانت الوزارة الأميركية أعربت، أمس الأول، عن قلقها البالغ بشأن تقارير العثور على مقابر جماعية في غزة. وكانت السلطات الفلسطينية أعلنت العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس، هذا الأسبوع، بعد مغادرة القوات الإسرائيلية. 
كما أفادت تقارير بالعثور على جثث في مستشفى الشفاء بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وفي السياق، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في غزة.
وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو «إنه أمر يجبرنا على الدعوة إلى تحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف نظراً إلى أنه يخلف انطباعاً بالفعل بأن انتهاكات قد تكون ارتُكبت لحقوق الإنسان».
وأضاف: «لذلك من الضروري أن يتم فتح تحقيق مستقل وضمان المحاسبة». وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأول، وجوب مشاركة محققين دوليين في التحقيق بشأن اكتشاف الجثث.

مقابر جماعية
أميركا
غزة
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