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شولتس يدعو إلى الاستثمار في الإجراءات المناخية

شولتس يدعو إلى الاستثمار في الإجراءات المناخية
26 ابريل 2024 18:02

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس إن جهود مكافحة تغير المناخ، يتعين أن تعتمد بشكل أكبر على الاستثمار الخاص بالإضافة إلى التمويل العام. 
وجاء ذلك في خطاب ألقاه شولتس أمام «حوار بطرسبرج» للمناخ اليوم الجمعة. وقال شولتس في برلين، إن «نقاشاً يركز فقط على التزامات التمويل العام، لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
 نحن نحتاج إلى نهج جديد لتمويل حماية المناخ بمختلف أنحاء العالم». وأشار إلى أنه طبقاً لتقديرات خبراء، فإن هناك حاجة لـ 2.4 تريليون دولار، سنويا بحلول عام 2030، للانتقال إلى الطاقة الصديقة للمناخ، في الدول النامية والناشئة وحدها. 
وأضاف شولتس «هذا مبلغ ضخم. الأموال العامة وحدها ومن مجموعة يمكن التحكم فيها من الدول، لن تكون كافية لاستثمارات بهذا الحجم حتى مع وجود أفضل النوايا». 
وقال شولتس إنه يتعين توجيه تمويل انتقال الطاقة وإجراءات أخرى للتعامل مع تغير المناخ، أكثر نحو تمكين الاستثمار الخاص في نمو مستدام. 

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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