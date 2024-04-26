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انطلاق التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات العامة بالهند

ناخبون يقفون في طابور أمام أحد مراكز الاقتراع
27 ابريل 2024 01:33

نيودلهي (وكالات)

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بدأت الهند أمس، التصويت في المرحلة الثانية من أكبر انتخابات في العالم، والتي أشعل فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي ومنافسوه الحملات الانتخابية من خلال التركيز على قضايا شائكة. 
ويحق لنحو مليار شخص التصويت في الانتخابات العامة التي تضم 7 مراحل بدأت في 19 أبريل، وتنتهي في الأول من يونيو المقبل. ومن المقرر فرز الأصوات في الرابع من يونيو.
ويسعى مودي لفترة الولاية الثالثة على التوالي معادلة للرقم القياسي بدعم من سجله الاقتصادي وإجراءاته الخاصة بالرعاية الاجتماعية وشعبيته. 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن مودي سيحقق بسهولة فوزاً بأغلبية مريحة. 
وشكل منافسوه تحالفاً يضم أكثر من 24 حزباً. 
ويُنتخب في تصويت أمس، 88 عضواً من أصل 543 عضواً في مجلس النواب، وهناك 160 مليون شخص لهم حق التصويت في هذه المرحلة، وهي تغطي 13 ولاية ومنطقة اتحادية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وأكثر من نصف المقاعد في التصويت الذي بدأ أمس، مخصص لولايتي كيرالا وكارناتاكا الجنوبيتين وولاية راجاستان بشمال غرب البلاد.
وأخذت الحملات الانتخابية منحى أكثر سخونة من المرحلة الأولى من التصويت في 19 أبريل، وذلك من خلال مواجهات بين مودي وحزب المؤتمر المعارض الرئيسي بشأن بعض القضايا كالبطالة وارتفاع الأسعار.

الهند
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