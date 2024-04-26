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تحذيرات أممية من خطر الفيضانات في اليمن

سيارات تسير في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في صنعاء (رويترز)
27 ابريل 2024 01:34

عدن (الاتحاد)

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حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» من تزايد خطر الفيضانات المفاجئة، جراء هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتوقعت «الفاو» في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية، أن يشهد اليمن خلال الأيام المقبلة، زيادة تدريجية في هطول الأمطار إلى ما بين 150 و200 ملم في المتوسط، خاصة على محافظات المرتفعات الوسطى: «ذمار وإب وريمة وأجزاء من صنعاء والضالع»، وقد تؤدي إلى فيضانات واسعة النطاق.
وذكرت «الفاو» أن «نماذج التنبؤ بالفيضانات تشير إلى هطول أمطار غزيرة وطويلة الأمد (أكثر من 80 ملم في بعض الأجزاء وأكثر من 100 ملم في أجزاء أخرى) حتى في المناطق التي عادة ما تكون بها فترات قليلة في مثل هذا الوقت من العام».

فيضانات اليمن
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الفاو
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