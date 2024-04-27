استهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا بصواريخ "كروز"

استهدفت هجمات صاروخية منشآت للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا، اليوم السبت، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصا في الدفاعات الجوية على الرغم من قطع شوط كبير في الحصول على مساعدات عسكرية أميركية.

وقالت السلطات إن صواريخ باليستية وصواريخ "كروز" استُخدمت في الضربات فيما يعد رابع هجوم جوي واسع النطاق يستهدف نظام الطاقة منذ 22 مارس.

وقالت أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا "قصف منشآت الطاقة الأوكرانية بكثافة". وأضافت أن أضرارا جديدة لحقت بمحطاتها الأربع التي تعمل بالطاقة الحرارية، الليلة الماضية.

وذكر مسؤولون أن رجال الإنقاذ يحاولون إخماد حرائق هائلة في عدد من منشآت الطاقة في منطقتي لفيف وإيفانو-فرانكيفسك غرب البلاد، وهما متاخمتان لبولندا ورومانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وبحسب مسؤولين، تعطلت إمدادات المياه في مدينة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد الهجمات على منشآت الطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك "للأسف، لم نتمكن من تجنب العواقب. تضررت منشآت للطاقة في منطقتي دنيبروبتروفسك وكريفي ريه، واندلعت حرائق".

وذكر قائد القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 21 من أصل 34 صاروخا.

ولم تعلن السلطات أسماء المنشآت المتضررة في إطار ما تقول إنه إجراء أمني أساسي لمنع تقييم تأثير الضربات.