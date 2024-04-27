الأحد 28 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تصدر تحذيرات بشأن الوضع في جبهات القتال

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
27 ابريل 2024 21:42

أصدر أوليكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تحذيرات بشأن الوضع على جبهات القتال.
وحذّر سيرسكي، على تطبيق تلغرام"، من أن الوضع على الخطوط الأمامية الأوكرانية صعب، مع ميل نحو التدهور.
كان سيرسكي وغيره من كبار المسؤولين قد أطلعوا مجموعة الاتصال الأوكرانية، التي تقودها الولايات المتحدة في اجتماع عبر الإنترنت أمس الجمعة، على الظروف الصعبة على جبهة القتال.
كما تحدث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية عن العدد الكبير من الضربات الجوية ضد البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وقال إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وتكنولوجيا قتالية، وشكر الولايات المتحدة مرة أخرى على مساعدتها.
وتريد واشنطن تقديم المزيد من الأسلحة والدعم، حسبما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس الجمعة.
ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء الماضى، حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار تقريبا بعد أشهر من التأخيرفي الكونغرس.
وقال سلاح الجو الأوكراني إنه اعترض، مساء أمس، 21 من بين 32 صاروخا باليستيا وصواريخ كروز أطلقت من الجو والبحر الأسود والأرض.
ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد قبل هجمات استهدفت، بشكل أساسي، محطات الطاقة، وفقا لوزارة الطاقة في كييف.

أخبار ذات صلة
واشنطن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ6 مليارات دولار
كييف: روسيا تكثف هجومها على قرية أوكرانية
المصدر: وكالات
أوكرانيا
جبهات القتال
أولكسندر سيرسكي
الجيش الأوكراني
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
27 ابريل 2024
طفلان فلسطينيان يقفان وسط أنقاض منزل مدمر في رفح جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تكثيف جهود التوصل إلى هدنة في غزة والحيلولة دون اجتياح رفح
اليوم 01:36
لويد أوستن بمقر البنتاجون في واشنطن دي سي أثناء الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ6 مليارات دولار
اليوم 01:36
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضاعف عدد المواقع التراثية المدمرة في غزة
اليوم 01:35
فريق مسام يواصل عمله لتأمين حياة المدنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. تحذيرات من خطر «الألغام المهاجرة» في موسم الأمطار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©