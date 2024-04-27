أوكرانيا تصدر تحذيرات بشأن الوضع في جبهات القتال

أصدر أوليكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تحذيرات بشأن الوضع على جبهات القتال.

وحذّر سيرسكي، على تطبيق تلغرام"، من أن الوضع على الخطوط الأمامية الأوكرانية صعب، مع ميل نحو التدهور.

كان سيرسكي وغيره من كبار المسؤولين قد أطلعوا مجموعة الاتصال الأوكرانية، التي تقودها الولايات المتحدة في اجتماع عبر الإنترنت أمس الجمعة، على الظروف الصعبة على جبهة القتال.

كما تحدث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية عن العدد الكبير من الضربات الجوية ضد البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وتكنولوجيا قتالية، وشكر الولايات المتحدة مرة أخرى على مساعدتها.

وتريد واشنطن تقديم المزيد من الأسلحة والدعم، حسبما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس الجمعة.

ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء الماضى، حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار تقريبا بعد أشهر من التأخيرفي الكونغرس.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه اعترض، مساء أمس، 21 من بين 32 صاروخا باليستيا وصواريخ كروز أطلقت من الجو والبحر الأسود والأرض.

ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد قبل هجمات استهدفت، بشكل أساسي، محطات الطاقة، وفقا لوزارة الطاقة في كييف.