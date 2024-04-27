زيلينسكي يكشف طبيعة منشآت الطاقة المستهدفة من روسيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن طبيعة منشآـ الطاقة التي استهدفها القصف الروسي الجمعة إلى السبت.

وقال زيلينسكي إن الهجوم على قطاع الطاقة في بلاده، بما يصل إلى 34 صاروخا من مختلف الأنواع في وقت سابق اليوم، استهدف منشآت مهمة لتوفير إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الأوكراني، في كلمته المسائية عبر الفيديو "كان الهدف الرئيسي هو قطاع الطاقة، منشآت عديدة في القطاع، وكل من مرافق نقل الكهرباء والغاز...على وجه الخصوص، منشآت الغاز التي تعتبر ضرورية لضمان الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي".

واستهدفت هجمات صاروخية منشآت للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا، اليوم السبت.

وقالت السلطات إن صواريخ باليستية وصواريخ "كروز" استُخدمت في الضربات فيما يعد رابع هجوم جوي واسع النطاق يستهدف نظام الطاقة منذ 22 مارس.

وقالت أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا "قصف منشآت الطاقة الأوكرانية بكثافة". وأضافت أن أضرارا جديدة لحقت بمحطاتها الأربع التي تعمل بالطاقة الحرارية، الليلة الماضية.

وذكر مسؤولون أن رجال الإنقاذ يحاولون إخماد حرائق هائلة في عدد من منشآت الطاقة في منطقتي لفيف وإيفانو-فرانكيفسك غرب البلاد، وهما متاخمتان لبولندا ورومانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



