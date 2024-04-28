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أعاصير تجتاح مناطق واسعة في الولايات المتحدة وتخلف أضراراً

إعصار بالقرب من ويفرلي، نبراسكا
28 ابريل 2024 10:28

أسفر الطقس السيء عن حدوث دمار في مدينة "هارتلاند" الأميركية، مع ورود تقارير عن اجتياح أعاصير خمس ولايات. ومن المتوقع أيضا هبوب عواصف قوية من ولاية "تكساس" حتى "البحيرات العظمى"، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأميركية اليوم الأحد.

 

وكانت هناك مراقبة للإعصار سارية المفعول في أجزاء من ست ولايات من "تكساس" حتى "إيوا" حتى وقت متأخر من مساء أمس. ومن المحتمل أن تتوسع هذه المراقبة شرقا قليلا. وفي ولاية "إيوا"، أصيب أربعة أشخاص أمس الأول الجمعة وتضرر حوالي 120 مبنى، بعد أن اجتاح طقس سيء مقاطعة "بوتاواتامي"، طبقا لما ذكره مسؤولون في المقاطعة.

وكانت مدينة "مندن" في ولاية "إيوا" الأكثر تضررا في المنطقة، بسبب العواصف التي ضربت المدينة أمس الأول الجمعة. وحدث انقطاع للغاز والكهرباء وفي الساعة العاشرة مساء، تم صدور حظر للتجوال، حتى إشعار آخر.

 

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وأعلنت كيم رينولدز، حاكمة مقاطعة "بوتاواتامي" ومدينة "مندن" حالة الطوارئ. وكانت العشرات من الأعاصير قد بدأت تجتاح منطقة "الغرب الأوسط" الأميركية وسوت أحياء بأكملها بالأرض، لاسيما في مدينة"أوماها" وما حولها بولاية "نبراسكا" أمس الأول الجمعة.

 

وقالت شرطة مدينة أوماها في بيان إن العديد من المنازل في مقاطعة دوجلاس غرب البلاد، خارج مدينة أوماها تضررت بسبب إعصار اجتاح المنطقة. وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية أنه تم الإبلاغ عن 60 إعصارا من خمس ولايات مختلفة أمس الأول الجمعة.  

المصدر: وكالات
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