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بلينكن يبحث تطورات المنطقة مع نظيره التركي

وزير الخارجية التركي فيدان (يمين الصورة) يصافح نظيره الأميركي بلينكن
29 ابريل 2024 22:58

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.
جرى اللقاء بين الوزيرين في العاصمة السعودية الرياض على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "بلينكن وفيدان ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة والذي من شأنه أن يساعد في تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة"، بحسب بيان صحفي صدر في أعقاب المحادثات.
كما ناقش بلينكن وفيدان الجهود الجارية لضمان سلام دائم وثابت في المنطقة، بما في ذلك من خلال حل الدولتين.
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أهمية تجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
من جانبها، ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن فيدان أكد لنظيره الأميركي على "ضرورة وقف" الأزمة في غزة بأسرع وقت والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما تناول الوزيران آخر التطورات في الأزمة الأوكرانية والعلاقات التركية-الأميركية. 

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المصدر: د ب أ
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